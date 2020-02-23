  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

لبنان: منع محاولة لتهريب 60 قطعة أثرية إلى أستراليا

تاريخ النشر: 23/02/2020 - 13:12

لبنان: منع محاولة لتهريب 60 قطعة أثرية إلى أستراليا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت سلطات مطار بيروت الدولي، أمس السبت، إيقافها مسافرين بعد عثور ضباط الأمن، على 60 قطعة أثرية مخبأة داخل حقائبهما.

وكان المسافران يتجهان إلى أستراليا قبل ضبطها، على متن رحلة لشركة "الاتحاد" الإماراتية، على ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وذكرت الوكالة أن فصيلة التفتيشات في سرية قوى الأمن الداخلي في المطار ضبطت هذه القطع الأثرية بحوزة اثنين من ركاب الطائرة الإماراتية كانا متجهين إلى أستراليا عن طريق أبوظبي، والتحقيق جار من جانب فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في المطار، بإشراف القضاء المالي المختص.

ويحفل لبنان بعدد كبير من الآثار، كثير منها سُرق أثناء الحرب الأهلية (1975-1990) ومنها ما هُرّب إلى الخارج.

وتضمّ المواقع الأثرية في لبنان عددا كبيرا من القطع العائدة إلى عصور مختلفة بدءا من العصر الحجري القديم ومرورا بالعهود الفينيقية والرومانية واليونانية والإسلامية بعصورها المختلفة الأموية والعباسية والعثمانية وغيرها.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#مطار
#بيروت
#قطع أثرية

حوارات

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: وفيات جديدة بإيران وإجراء كويتي احترازي وازدياد الإصابات بإيطاليا
كورونا: وفيات جديدة بإيران وإجراء كويتي احترازي وازدياد الإصابات بإيطاليا

2020-02-23

الصومال: الاستعداد لمواجهة الجراد خوفًا من المجاعة
الصومال: الاستعداد لمواجهة الجراد خوفًا من المجاعة

2020-02-23

قتلى وجرحى بزلزال ضرب الحدود التركية الإيرانية
قتلى وجرحى بزلزال ضرب الحدود التركية الإيرانية

2020-02-23

الأكثر قراءة

بينها الناصرة والقدس: 9 سياح كوريين مصابون بـ

بينها الناصرة والقدس: 9 سياح كوريين مصابون بـ"كورونا" زاروا البلاد

2020-02-22
سياح زاروا الناصرة أُصيبوا بـ

سياح زاروا الناصرة أُصيبوا بـ"كورونا": اجتماع طارئ مع مدراء المستشفيات

2020-02-22
تخوفات من انتشار كورونا: نتنياهو يعقد جلسة تقييم وعزل العشرات صحيًا

تخوفات من انتشار كورونا: نتنياهو يعقد جلسة تقييم وعزل العشرات صحيًا

2020-02-22
حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفرقة

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفرقة

2020-02-22
الضفة: إغلاق الأماكن التي زارها الوفد السياحي الكوري منعا لانتشار كورونا

الضفة: إغلاق الأماكن التي زارها الوفد السياحي الكوري منعا لانتشار كورونا

2020-02-22