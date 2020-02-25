الصحة العراقية تعلن 4 إصابات بـ"كورونا" في كركوك

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا، لأول مرة في محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت "4 حالات إصابة بفيروس كورونا في محافظة كركوك" شمالي البلاد. وأضاف البيان أنه "بهذه الإصابات الجديدة يرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 5 أشخاص" في إشارة لإصابة إثنين سابقين بالنجف، وأوضحت أن "المصابين الجدد عائلة قدمت من إيران"، دون الإشارة إلى وقت قدومها، لافتًا إلى أنه "تم عزل العائلة المصابة في مؤسسة صحية خاصة".

وأعلنت السلطات العراقية، أمس الإثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"، لطالب إيراني يدرس العلوم الدينية في محافظة النجف حنوبي العراق.

ومدد العراق، الأحد الماضي، حظر دخول الإيرانيين إلى أراضيه عبر المنافذ الحدودية لمدة 15 يوما، بعد أن بدأ الحظر لأول مرة الخميس الماضي.

كما قررت وزارة النقل العراقية تعليق رحلات الخطوط الجوية إلى إيران من بغداد والنجف، وذلك عقب تسجيل إصابات في إيران وتسارع وتيرتها تدريجيا.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، قررت بغداد حظر دخول الأشخاص القادمين من الصين إلى أراضيها، فيما أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي "كورونا"، حيث تم حجزهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.