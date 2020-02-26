أميركا تصنف شخصيات وكيانات مرتبطة بـ"حزب الله" كإرهابيين 

أعلنت الخزانة الأميركية، في بيان نشرته عبر موقعها مساء أمس الثلاثاء، إدراج شخصيات وكيانات في لبنان مرتبطة بتنظيم "حزب الله" اللبناني على قائمة الإرهابيين العالميين، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة صنف 3 شخصيات و12 كيانا في لبنان مرتبطين بـ"مؤسسة الشهيد"، التي هي جزء من شبكة دعم "حزب الله" كإرهابيين عالميين.

ونقل البيان عن وزير الخزانة، ستيفن منوشين، قوله: "حزب الله يستفيد من بيع البضائع الأساسية لصحة الشعب اللبناني واقتصاده، مثل الأدوية والبنزين".

وأضاف: "تقف إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب مع الشعب اللبناني، ونحن ملتزمون بالكشف عن مخططات حزب الله لتمويل الإرهاب، ومحاسبته".

وبحسب البيان، فإن وزارة الخزانة استهدفت بشكل خاص "أطلس" القابضة، المملوكة أو المدارة من قبل "مؤسسة الشهيد"، وأحد المسؤولين الرفيعين فيها، وهو قاسم محمد علي بزي، بالإضافة لـ10 شركات تابعة لها.

ومن ضمن المستهدفين أيضا جواد نور الدين، والشيخ يوسف عاصي، وكلاهما مسؤولان أو قياديان في "مؤسسة الشهيد"، وفق البيان نفسه.

وإضافة لمجموعة أطلس، و10 شركات تابعة لها، أدرجت الخزانة الأمريكية أيضا شركة "ميراث إس. إي. إل" على قائمة الإرهابيين العالميين.

وشركة ميراث، بحسب بيان وزارة الخزانة، فهي مملوكة أو مدارة من قبل جواد نور الدين.