  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

إصابة 4 متظاهرين عراقيين باشتباكات مع قوات الأمن في بغداد

تاريخ النشر: 28/02/2020 - 19:25

إصابة 4 متظاهرين عراقيين باشتباكات مع قوات الأمن في بغداد
خلال المواجهات مع قوات الأمن في بغداد قبل 3 أيام (أ ب)
عرب ٤٨

أُصيب، اليوم الجمعة، 4 متظاهرين عراقيين، جراء اشتباكات مع قوات الأمن قرب "ساحة التحرير" وسط العاصمة بغداد، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول" عن مصدر طبي عراقي، دون أن تُسمّه، القول، إن 4 متظاهرين عراقيين، أُصيبوا جراء اشتباكات مع قوات الأمن قرب "ساحة التحرير" وسط العاصمة بغداد، موضحًا أن قوات مكافحة الشغب اشتبكت مع المحتجين في نفق ساحة التحرير.

وأضاف المصدر أن قوات مكافحة الشغب، استخدمت قنابل غاز مسيلة للدموع وهراوات، مما تسبب بإصابة 4 متظاهرين بجروح وحالات اختناق.

وأوضح أن الفرق الطبية القريبة من المكان نقلت المصابين إلى مكان قريب للعلاج.

من جهتها، دعت قيادة عمليات بغداد التي تتبع للجيش، المتظاهرين "السلميين"، للحفاظ على نظافة منطقة التظاهر والتقيد التام بالإجراءات الوقائية، وفقا لبيان صدر عنها.

وناشدت القيادة، المتظاهرين، بـ "عدم التجمع والتواجد خارج ساحة التحرير".

وفي محافظات جنوبي البلاد، نظم مئات المواطنين مسيرات رافضة لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال المتظاهر في محافظة الديوانية، جميل الشاملي، للأناضول، إن مئات جابوا الشوارع رافعين لافتات تطالب البرلمان بعدم التصويت لصالح حكومة علاوي.

وأوضح الشاملي أن "المتظاهرين هددوا بتصعيد الاحتجاجات في حال صوت البرلمان السبت المقبل لصالح حكومة علاوي".

وفي محافظتي البصرة وذي قار، قال شهود عيان إن "مئات خرجوا بتظاهرات رافضة لتكليف علاوي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، ومطالبة بتنفيذ مطالب المتظاهرين".

والخميس، فشل البرلمان، في عقد الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومة علاوي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وهو نصف النواب على الأقل.

ويواجه علاوي اعتراضًا من الحراك الشعبي، الذي يطالب برئيس حكومة مستقل، لم يتول سابقًا مناصب رسمية، وبعيدا عن التبعية للأحزاب وللخارج، وخاصة إيران.

ويحظى علاوي، وزير الاتصالات الأسبق، بدعم القوى الشيعية البارزة، وعلى رأسها كل من التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف "الفتح"، بزعامة هادي العامري.

وستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت مطلع كانون أول/ ديسمبر 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#اشتباكات مع قوات الأمن
#العاصمة بغداد
#عراق

حوارات

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة العالمية: "كورونا" في أخطر مراحله عالميًا
الصحة العالمية: "كورونا" في أخطر مراحله عالميًا

2020-02-28

بعد مقتل جنودها في إدلب: تركيا تفتح حدودها للاجئين السوريين إلى أوروبا
بعد مقتل جنودها في إدلب: تركيا تفتح حدودها للاجئين السوريين إلى أوروبا

2020-02-28

اجتماع طارئ لحلف شمال الأطلسي لبحث التطورات في سورية
اجتماع طارئ لحلف شمال الأطلسي لبحث التطورات في سورية

2020-02-28

الأكثر قراءة

إسرائيل تعلن عن إصابة ثالثة بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن عن إصابة ثالثة بفيروس كورونا

2020-02-27
جسر الزرقاء: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

جسر الزرقاء: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

2020-02-27
مستشار غانتس: إنه خطر على إسرائيل

مستشار غانتس: إنه خطر على إسرائيل

2020-02-27
اشتباه بحالة كورونا في الطيرة

اشتباه بحالة كورونا في الطيرة

2020-02-27
مصرع شخص في حادث طرق قرب الخضيرة

مصرع شخص في حادث طرق قرب الخضيرة

2020-02-27