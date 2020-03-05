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العراق: وفاتان إضافيتان بسبب كورونا

تاريخ النشر: 05/03/2020 - 14:41

العراق: وفاتان إضافيتان بسبب كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

ارتفعت حصيلة الوفيات في العراق إلى 3 اليوم الخميس، بسبب كورونا بعد أن أعلنت السلطات أمس الأربعاء عن أول حالة وفاة واليوم أعلنت عن حالتي وفاة إضافيتين.

وأعلنت بغداد عن إصابة 35 شخصًا بالفيروس. لكن أسفر مرض (كوفيد-19) للمرة الأولى عن وفيات في بلد الأربعين مليون نسمة، الذي يعاني نقصًا مزمنًا في الأطباء والأدوية والمستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الأربعاء عن وفاة شخصًا في العاصمة بغداد، يعاني من "اعتلالات مناعية".

(أ ب)

وأعلن الطبيب أياد النقشبندي المتحدث باسم دائرة صحة محافظة السليمانية الأربعاء وفاة رجل سبعيني من العمر بفيروس كورونا المستجد، وكان الرجل وهو إمام جامع في مدينة السليمانية، يخضع لحجر صحي قبل وفاته.

وتتخذ السلطات إجراءات صحية مشددة بهدف منع انتشار الوباء خصوصًا في الأماكن الشيعية المقدسة التي يقصدها خصوصًا زوار إيرانيون.

وأصدر محافظ السليمانية أبو بكر خلال مؤتمر صحافي الأربعاء أمرًا بمنع أي تجمعات وإقامة مباريات كرة القدم على ملاعب المحافظة بدون جمهور.

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#كورونا
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#فيروس
#العراق

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