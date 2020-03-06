العراق: إصابة متظاهرين وأفراد أمن في مواجهات وسط بغداد 

أُصيب 7 متظاهرين وعدد من عناصر الأمن، اليوم الجمعة، قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد، في مواجهات بين الطرفين، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول" عن مصادر طبية وأمنية، دون أن تُسمّها، القول، إن "ما لا يقل عن 7 متظاهرين أصيبوا بجروح وحالات اختناق جراء قنابل وغازات مسيلة للدموع أطلقتها قوات الأمن".

وأوضح المصدر أن "بعض المتظاهرين أصيبوا بكرات حديدة".

من جهتها، أعلنت قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش، تعرض قوات أمنية لإطلاق نار مباشر من ساحة الخلاني.

وقالت القيادة، في بيان، إن "قواتهم تعرضت لإطلاق نار مباشر من داخل المتظاهرين في ساحة الخلاني؛ ما أدى إلى جرح عدد من عناصرها (لم تحدده)؛ حيث تم نقلهم إلى المستشفى".

ودعت القيادة "المتظاهرين إلى تحديد الذين قاموا بإطلاق النار من أجل المحافظة على سلمية التظاهر".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، حسب كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ومنظمة "العفو" الدولية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2019، ويطالبون برئيس وزراء لم يتول مناصب رسمية سابقا ونزيه ومستقل عن الأحزاب وغير مرتبط بالخارج، وخاصة إيران.

ويُصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية التي تحكم منذ إسقاط نظام الرئيس الأسبق، صدام حسين، والتي يتهمونها بـ"الفساد وهدر أموال الدولة".