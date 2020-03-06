  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

العراق: إصابة متظاهرين وأفراد أمن في مواجهات وسط بغداد 

تاريخ النشر: 06/03/2020 - 22:19

العراق: إصابة متظاهرين وأفراد أمن في مواجهات وسط بغداد 
أحد المتظاهرين يحاول الهرب من أحد أفراد الأمن (أ ب)
عرب ٤٨

أُصيب 7 متظاهرين وعدد من عناصر الأمن، اليوم الجمعة، قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد، في مواجهات بين الطرفين، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول" عن مصادر طبية وأمنية، دون أن تُسمّها، القول، إن "ما لا يقل عن 7 متظاهرين أصيبوا بجروح وحالات اختناق جراء قنابل وغازات مسيلة للدموع أطلقتها قوات الأمن".

وأوضح المصدر أن "بعض المتظاهرين أصيبوا بكرات حديدة".

من جهتها، أعلنت قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش، تعرض قوات أمنية لإطلاق نار مباشر من ساحة الخلاني.

وقالت القيادة، في بيان، إن "قواتهم تعرضت لإطلاق نار مباشر من داخل المتظاهرين في ساحة الخلاني؛ ما أدى إلى جرح عدد من عناصرها (لم تحدده)؛ حيث تم نقلهم إلى المستشفى".

ودعت القيادة "المتظاهرين إلى تحديد الذين قاموا بإطلاق النار من أجل المحافظة على سلمية التظاهر".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، حسب كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ومنظمة "العفو" الدولية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2019، ويطالبون برئيس وزراء لم يتول مناصب رسمية سابقا ونزيه ومستقل عن الأحزاب وغير مرتبط بالخارج، وخاصة إيران.

ويُصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية التي تحكم منذ إسقاط نظام الرئيس الأسبق، صدام حسين، والتي يتهمونها بـ"الفساد وهدر أموال الدولة".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#العراق
#بغداد
#إصابات
#بغدادات
#مواجهات
#النخبة السياسية الحاكمة

حوارات

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سورية: واشنطن تُعرقل إعلانا بالأمم المتحدة يدعم الاتفاق التركي الروسي
سورية: واشنطن تُعرقل إعلانا بالأمم المتحدة يدعم الاتفاق التركي الروسي

2020-03-06

أفغانستان: تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم اليوم
أفغانستان: تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم اليوم

2020-03-06

الصين قد ترفع الحجر الصحي عن إقليم هوباي قريبا
الصين قد ترفع الحجر الصحي عن إقليم هوباي قريبا

2020-03-06

الأكثر قراءة

حريق غزة: مصرع 10 بينهم 4 أطفال و3 سيدات

حريق غزة: مصرع 10 بينهم 4 أطفال و3 سيدات

2020-03-05

"كورونا" بالضفة: إعلان حالة طوارئ تشمل إغلاق المدارس والجامعات

2020-03-05
انتشار كورونا: تفعيل خطة الطوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار

انتشار كورونا: تفعيل خطة الطوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار

2020-03-05
عدوان إسرائيلي على أهداف في سورية

عدوان إسرائيلي على أهداف في سورية

2020-03-05
الصحة الإسرائيلية: سياح يونانيون مصابون بكورونا زاروا البلاد

الصحة الإسرائيلية: سياح يونانيون مصابون بكورونا زاروا البلاد

2020-03-05