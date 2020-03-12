"كورونا": لبنان تزيد سرعة الإنترنت لابقاء مواطنيها ببيوتهم

قررت الحكومة اللبنانية اليوم، الخميس، مضاعفة سرعة الانترنيت وحجم الاستهلاك لمشتركي شبكة الاتصالات (أوجيرو) في الأماكن السكنية مجانا حتى آخر نيسان/ أبريل المقبل، قابلة للتجديد، لدعوات متتالية بإلزام المواطنين بيوتهم وقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، عقب انتهاء جلسة الحكومة في قصر الرئاسة شرق بيروت.

وتمثل "أوجيرو"، الجهة التنفيذية لوزارة الاتصالات، وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات بما في ذلك مشغلي شبكات الهاتف المحمول موبايل، ومقدمي خدمات البيانات.

وقالت الوزيرة، إن "تحضير المستشفيات الحكومية في المحافظات جار على قدم وساق لمواجهة فيروس كورونا، ومن غير الصحيح أن لبنان تأخر في الإجراءات ضد كورونا".

وفي وقت سابق اليوم، سجل لبنان ثالث وفاة بالفيروس في مستشفى المعونات، في منطقة جبيل، شمال بيروت.

ولفتت عبد الصمد، أن "مجلس الوزراء طلب من المنظمات الدولية تحمل مسؤولياتها لجهة الاهتمام بالنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين وتقديم الرعاية الصحية والخدمات الاستباقية اللازمة لهم في ما يخص كورونا. وأضافت "رئيس الحكومة حسان دياب قال: إن كورونا أصبح أولوية لدى اللبنانيين".

وأوضحت عبد الصمد، نجد أن "كل العالم يعاني من انتشار للفيروس، ولبنان ليس جزيرة معزولة واتخذت الحكومة كل الإجراءات الممكنة منذ البداية".

وفي الموضوع المالي، أفادت وزيرة الإعلام أن الرئيس ميشال عون، لفت إلى أن الأسواق المالية لا تزال هادئة نسبيا بعد تعليق الحكومة سداد سندات اليوروبوندز، التي استحقت في 9 آذار/ مارس الجاري.

وقالت إن رئيس الحكومة لفت إلى أننا "لمسنا ارتياحا كبيرا على كل المستويات لقرار تعليق دفع سندات اليوروبوند حيث أبلغنا وزير المالية عن انخفاض خدمة سندات الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 2.24 بالمئة ما يوازي تقريبا حوالي 300 مليار ليرة".

السبت الماضي، أعلن دياب، تعليق دفع مستحقات لبنان من (اليوروبوند) بقيمة 1.2 مليار دولار، إذ باتت البلاد أمام مشهد ضبابي، وسط توقعات ببدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي مع حملة السندات.

ويأتي ذلك، بينما يمر لبنان في أزمة مالية واقتصادية حادة، إذ صعد سعر صرف الدولار في السوق السوداء (غير الرسمية) إلى 2500 ليرة، بزيادة 65 بالمئة، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.

وحتى صباح الخميس، أصاب "كورونا" قرابة 127 ألفا في 124 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.