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كورونا: رابع وفاة في الجزائر.. وتسجيل 99 إصابة في لبنان

تاريخ النشر: 15/03/2020 - 14:07

كورونا: رابع وفاة في الجزائر.. وتسجيل 99 إصابة في لبنان
عرب ٤٨

سجّلت الجزائر اليوم الأحد، رابع حالة وفاة نتيجة تأثره بفيروس كورونا في البلاد، وفقًا لما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، فيما بلغ عدد الإصابات 48.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، إن حالة الوفاة الجديدة لامرأة تبلغ من العمر 84 عامًا من محافظة البليدة جنوبي العاصمة التي تعد بؤرة الوباء بالجزائر. وأضافت أنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 48.

وفي 11 آذار/ مارس الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأحد، عن ارتفاع مصابي كورونا إلى 99، إثر تسجيل 6 حالات جديدة. وجاء ذلك في بيان للوزارة.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم بالفيروس وتراقب المخالطين والقادمين من البلدان التي تشهد انتشارا للفيروس.

وحتى الأحد، أصاب "كورونا" نحو 158 ألفا في 155 دولة وإقليما، توفي منهم قرابة 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الجزائر
#كورونا
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