عدد الإصابات في الدول العربية يرتفع والحكومات تتأهب لمحاصرة الفيروس

ينتشر فيروس كورونا في كل مناطق العالم، ولم يستثني الفيروس الدول العربيّة كما لم يتخطى غيرها، وأعداد المصابين والمتعافين يرتفعان بشكلٍ متواز، وهذه حصيلة الإصابات والوفيات التي طاولت بعض الدول العربيّة، حتى اليوم الثلاثاء:

الأردن

أعلنت الجهات الصحيّة في الأردن، مساء الثلاثاء، عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 153، بينها حالة شفاء واحدة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، قال فيه وزير الصحة سعد جابر، إن ارتفاع الإصابات يدعونا "للحذر بشكل أكبر". وأشار جابر إلى أنه وصول 21 ألف وحدة فحص كورونا إلى المملكة.

عمان (أ ب)

وتعدّ إصابات الأردن، اليوم الثلاثاء، هي الأعلى مقارنة بما أعلنته خلال الأيام الماضية. وأدى الازدياد الملحوظ في أعداد الإصابات بالمملكة، إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير للحيلولة دون انتشار الفيروس.

العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 27 بعد تسجيل 4 حالات جديدة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه "تم تسجيل 4 وفيات جديدة، منها اثنتان في كربلاء وواحدة في نينوى وواحدة في السليمانية"، مشيرة إلى أن مجموع الوفيات في البلاد بلغ 27.

تعقيم في أحد الأحياء في العراق (أ ب)

تونس

وأعلنت تونس، الثلاثاء، عن تسجيل 25 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع عدد المصابين إلى 114.

ويُذكر أن مجموعة من الأطباء في تونس، لجؤوا لاستخدام دواء "الكلوروكين"، الخاص بعلاج الملاريا، مع أدوية أخرى، ضمن تجارب سريرية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقال المدير العام للرعاية الصحية الأساسية، شكري حمودة، إن "مجموعة من العلماء والباحثين في تونس ضبطوا طريقة استخدام ‘الكلوروكين‘ مع إضافة أدوية أخرى له، في إطار علاج المصابين بفيروس كورونا".

حظر التجول في تونس (أ ب)

المغرب

وأعلنت المغرب اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد، إلى 5، بينما المصابون إلى 170 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة و27 إصابة جديدة.

وأوضح مدير قسم الأوبئة والأمراض بمستشفى المغرب، محمد اليوبي، أنه حتى مساء الثلاثاء سجلت البلاد 27 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 170، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

ولفت اليوبي، إلى ارتفاع حالات الشفاء من الفيروس إلى 6 بعد تعافي مواطنة، مشيرًا إلى أن حالة الوفاة الجديدة لمسن قادم من هولندا، دون تفاصيل أكثر.

الجزائر

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين، و34 إصابة مؤكدة بكورونا، ما يرفع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 19 حالة وفاة، و264 إصابة.

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم "خلية الأزمة الخاصة بمتابعة الفيروس" جمال فورار، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الجزائر.

الجزائر (أ ب)

لبنان

ففي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع إصابات كورونا إلى 304 إثر تسجيل 37 حالة جديدة. وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن "عدد الحالات المثبتة مخبريا بلغ 304 حالات بزيادة 37 حالة عن يوم الإثنين".

وأضافت أنها تقوم بمتابعة جميع الحالات التي جرى تشخيصها في مختبرات غير مرجعية والتي أصبح مجموعها 47 حالة من أجل تأكيدها.

لبنان (أ ب)

سلطنة عمان

أما في عُمان، فأعلنت وزارة الصحة، عن 18 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي في السلطنة إلى 84.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإصابات الجديدة جميعها لمواطنين، منها 11 حالة مرتبطة بمخالطة مرضى سابقين، و5 مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والإمارات، وحالتان لا تزالان تخضعان للتقصي الوبائي.

الكويت

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، عن اكتشاف حالتي إصابة بكورونا ليصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 191.

وأوضحت الوزارة أن الحالتين الجديدتين من الجنسية الهندية والفلبينية كانتا مخالطتين لحالات قادمة من بريطانيا. ووصل عدد الحالات المتعافية في الكويت إلى 39 بعد تعافي 9 حالات، الثلاثاء.

السودان

أعلن المتحدث باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، عن تسجيل ثاني إصابة جديدة بالفيروس، لمواطن قادم من دولة عربية.

وقال في تصريحات إعلامية، إن "الحالة موجودة حاليا في العزل الصحي، وهي لمواطن قدم للبلاد السبت".