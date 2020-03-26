الأردن: عزل محافظة إربد للحد من تفشي كورونا

أعلن وزير الإعلام الأردني، أمجد عودة العضايلة، اليوم الخميس، المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، ومن أبرزها: عزل محافظة إربد عن باقي محافظات المملكة بشكل كامل، ولا يسمح لأحد بالخروج منها أو الدخول إليها، إلا المصرح لهم من قبل الجهات المعنية.

كما أعلن العضايلة خلال إيجاز صحافي مشترك مع وزير الصحة، د. سعد جابر، عزل قصبة إربد و قرى أيدون، جحفيّة، سوم، الحصن، الصريح، حبكا، عن باقي مناطق المحافظة، وذلك لحماية المناطق الأخرى في المحافظة، التي لم يتمّ الاشتباه بحالات إصابة فيها.

وكشف العضايلة، أنّ الحكومة ستستمرّ بالتعاون مع القوّات المسلّحة – الجيش العربي، والأجهزة الأمنيّة، بإيصال الخدمات الضروريّة في مناطق العزل، إضافة إلى السماح للمواطنين في كلّ قرية من قرى محافظة إربد بالخروج سيرًا على الأقدام، وبشكل فرديّ، للتزوّد بحاجتهم الأساسيّة داخل قريتهم فقط، وضمن الساعات المحدّدة بموجب التعليمات، ما بين الساعة العاشرة صباحاً والسادسة مساءً، مع التأكيد على الالتزام بمعايير السلامة العامّة والإجراءات الوقائيّة.

ولفت إلى أنّ الوضع في محافظة إربد، ورغم زيادة عدد الإصابات، ما زال تحت السيطرة، والفرصة ما زالت ممكنة وكبيرة لإبقائه تحت السيطرة حتى الآن، في حال التزم الجميع بالتعليمات، وابتعدوا عن المخالطة وخرق حظر التجوّل.

وأهاب وزير الدولة لشؤون الإعلام بالمواطنين في محافظة إربد، ممّن خالطوا المصابين، أو سمعوا عن حالات اشتباه، أن يتوجّهوا فوراً إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحص الطبّي اللازم، ومستشفيات محافظة إربد جاهزة لاستقبالهم.

وأشار إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي التابعة لوزارة الصحة عزّزت بالمعدّات والكوادر الطبيّة اللازمة للإحاطة بالوباء، والحدّ من انتشاره بين المواطنين.

وختم العضايلة الإيجاز بالإشارة إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العالم تجاوزت أكثر من نصف مليون، وأعداد الوفيات بلغت أكثر من 22 ألف حالة، وهذا دليل قاطع على خطورة هذا الوباء، آملا من الله أن يحمي ويحفظ الوطن والإنسانيّة جمعاء.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أعلن عن تسجيل 40 حالة، 26 حالة في محافظة إربد شمال البلاد و14 حالة في عمان، ليرتفع عدد الإصابات إلى 212 حالة بفيروس كورونا.