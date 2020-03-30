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كورونا في الدول العربية؛ وفاة أول طبيب وفنان ومذيعة

تاريخ النشر: 30/03/2020 - 13:32

كورونا في الدول العربية؛ وفاة أول طبيب وفنان ومذيعة
من دمشق قبا يومين (أ ب)
عرب ٤٨

أصاب فيروس كورونا غالبية الدول العربية، التي توفي فيها العشرات متأثرين بإصابتهم، منهم أول طبيب، وأول فنان، وأول مذيعة، ويواصل الفيروس حصد الأرواح في البلدان العربية، بعد أن تجاوز إجمالي الإصابات به حول العالم أكثر من 723 ألفا، توفي منهم 34 ألفا، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الإثنين، وفاة أول طبيب عربي متأثرا بإصابته بالفيروس بحسب إعلام محلي.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن وزارة الصحة قولها إن "الدكتور أحمد اللواح، أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، توفي متأثرا بكورونا في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية (أحد مستشفيات العزل)".

وفي سياق متصل، توفي الفنان الجزائري، نور الدين زيدوني، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليكون أول فنان عربي يتوفى بهذا الفيروس.

كورونا حول العالم: وفاة نحو 34 ألف شخص والإصابات 750 ألفا
تواصل دول العالم فرض حالات الطوارئ وتمديد العمل بالإغلاق والعزل للمواطنين في المنازل، مع الارتفاع المتواصل في حالة الوفيات والإصابات بالفيروس كورونا المستجد الذي انتشر بـ183 دولة وإقليما.

ونعى "المسرح الجهوي كاتب ياسين" بولاية تيزي وزو، صباح الإثنين، الفنان الجزائري، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك".

كما نعى إعلاميون مغاربة، مساء الجمعة، زميلتهم المذيعة ليلى طرزايم، إثر وفاتها بفيروس كورونا.

وبحسب موقع "سرايا نيوز" المغربي، تم إيداع الراحلة في المستشفى العسكري بالرباط، بعد تدهور حالتها الصحية، إذ كانت تعاني من مرض القصور الكلوي، لتؤكد التحليلات إصابتها أيضا بكورونا.

وارتفعت إصابات كورونا حتى صباح الإثنين، إلى 609 حالة في مصر، و511 حالة في الجزائر، و479 حالة في المغرب.


#فيروس كورونا
#البلدان العربية
#الدكتور أحمد اللواح
#نور الدين زيدوني
#ليلى طرزايم

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