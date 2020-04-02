ارتفاع عدد ضحايا كورونا في السعودية والمغرب

سجّلت كل من السعودية والمغرب، اليوم الخميس، وفيات وإصابات جديدة، بفيروس كورونا المستجدّ، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأعلنت السلطات السعودية ارتفاع إصابات كورونا إلى 1885، بينها 21 وفاة.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، عن مصدر في وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 21 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 165 إصابة جديدة بالفيروس، منها 163 حالة بسبب المخالطة.

وتابعت أن العدد الإجمالي للمتعافين وصل 328، إثر تسجيل 64 حالة جديدة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 40، عقب تسجيل حالة جديدة.

جاء ذلك في إحصاء جديد نشره الموقع الرسمي لمتابعة كورونا.

وأفادت الوزارة، أنه بعد تسجيل 22 إصابة بالفيروس، ارتفع الإجمالي إلى 676، تعافى منهم 29.

وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا 950 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 48 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 202 ألف، بحسب موقع "Worldometer".

منعُ التجول في مكة والمدينة

على صلة، قررت السلطات السعودية، منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على مدار 24 ساعة، لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية.

وأوضح المصدر، أنه تقرر منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة، على مدى 24 ساعة يوميا، مع استمرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما، حتى إشعار آخر، لافتا إلى أن منع التجول لا يشمل دخول وخروج الفئات المستثناة من منتسبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص.

وتابع المصدر، أنه سيسمح "في أضيق نطاق لسكان المدينتين بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا".

كما تم منع ممارسة أي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بالمدينتين، عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية، وفق المصدر نفسه.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين، اعتماد خدمات التوصيل السريعة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة، وتوصيلها إلى المنازل.