السلطات الأردنية تضبط 22 شخصًا أدوا صلاة الجمعة بمسجد

ضبطت السلطات الأردنية، اليوم الجمعة، 22 شخصا في محافظة الزرقاء (وسط)، خالفوا قرار حظر التجوال، ومنع إقامة الصلاة بالمساجد، جاء ذلك في بيان، للمتحدث باسم الأمن العام، عامر السرطاوي.

وقال السرطاوي إنه "خلال متابعة تنفيذ حظر التجوال، وردت معلومات حول دخول مجموعة من الأشخاص لأحد المساجد والقيام بخطبة وصلاة الجمعة"، وأضاف: "تحركت قوة أمنية وجرى ضبط الخطيب و21 شخصا برفقته داخل المسجد".

وأوضح السرطاوي أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم؛ لمخالفتهم أوامر الدفاع واستهتارهم بصحة وسلامة المجتمع".

وتأتي الحادثة، وسط حظر شامل في البلاد، بدأ الجمعة، لمدة 24 ساعة، باستثناء القطاع الطبي.

وفي 14 مارس/آذار الماضي، قررت الحكومة الأردنية، إيقاف الصلوات في جميع مساجد المملكة وكنائسها، مع الالتزام برفع الأذان في وقته، ضمن إجراءات اتخذتها لمواجهة انتشار كورونا.

ولمواجهة الأزمة، أقر الأردن تفعيل قانون "الدفاع" (الطوارئ)، كما فرض "حظر تجوال" مفتوحا وكاملا، اقترب من إنهاء أسبوعه الثاني.

وأغلقت السلطات، العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة أمام حركة الدخول إليها والخروج منها، وعزلت مدينة إربد (شمال) بشكل كامل.

وسجل الأردن، حتى مساء الخميس، 299 إصابة بالفيروس، بينها 45 حالة شفاء، و5 وفيات.

وحتى ظهر الجمعة، بلغ عدد المصابين بكورونا حول العالم أكثر من مليون و30 ألفا، توفي منهم أكثر من 54 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 219 ألفاً.