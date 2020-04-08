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حظر تجوال شامل يومَي الجمعة والسبت في الأردن لمجابهة كورونا

تاريخ النشر: 08/04/2020 - 21:06

حظر تجوال شامل يومَي الجمعة والسبت في الأردن لمجابهة كورونا
شوارع عمان فارغة بسبب الإغلاق بوقت سابق (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت الحكومة الأردنية، على لسان الناطق باسمها، أمجد العضايلة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصحة الأردني، سعد جابر؛ فرض حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة في البلاد، بداية من منتصف ليل الخميس -الجمعة.

وقال العضايلة إن "الحظر الشامل سيبدأ في تمام الساعة 12 منتصف ليل الخميس الجمعة، ويستمر حتى الساعة 12 من ليلة السبت - الأحد، ويشمل من يحملون تصاريح تنقل باستثناء القطاع الطبي وعدد محدود من العمال والمسؤولين".

وحذر العضايلة المواطنين من خرق الحظر، حيث سيضعهم هذا تحت طائلة المسؤولية القانونية، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبين أن الأمور ستعود لطبيعتها صباح الأحد؛ حيث سيكون بإمكان المواطنين قضاء احتياجاتهم من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً.

من جانبه، أعلن وزير الصحة، جابر تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في العاصمة عمان لحالات مخالطة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 358.

كما أشار إلى تسجيل 12 حالة شفاء جديدة ليبلغ العدد الكلي لحالات التعافي 150، فيما سجلت المملكة 6 وفيات.

وحالات الوفاة والتعافي محسوبة من إجمالي الإصابات الـ358.

ولمواجهة انتشار كورونا، أقر الأردن تفعيل قانون "الدفاع"، فيما يفرض حاليا حظر تجوال جزئي، كما أغلقت السلطات العاصمة عمان وباقي المحافظات، أمام حركة الدخول إليها والخروج منها، وعزلت مدينة إربد بشكل كامل.

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و490 ألفا، توفي منهم أكثر من 87 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 319 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".


#حظر تجوال شامل
#فيروس كورونا

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