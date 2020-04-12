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ازديادُ ضحايا فيروس كورونا في 5 دول عربية

تاريخ النشر: 12/04/2020 - 20:47

ازديادُ ضحايا فيروس كورونا في 5 دول عربية
شاب عراقي يقي نفسه من الفيروس خلال زفافه قبل أيام (أ ب)
عرب ٤٨

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، اليوم الأحد، في 6 دول عربية، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وسجلت الجزائر، ارتفاعا ملحوظا بإجمالي وفيات الفيروس، إثر وفاة 18 حالة جديدة رفعت الإجمالي إلى 293.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة الجزائرية، جمال فورار، في الإيجاز اليومي لحصيلة كورونا، إنه تم تسجيل 18 وفاة و89 إصابة جديدة بالفيروس، ترفع الإجمالي إلى 1914 إصابة من ضمنها 293 وفاة.

وأوضح فورار، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 591 شخصا من إجمالي المصابين، بعد تسجيل تعافي 131 مصابا جديدا.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 4 وفيات و34 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 76 والإصابات 1352.

وقالت الوزارة في بيان إن الوفيات لحالة واحدة في كل من العاصمة بغداد، ومحافظات السليمانية، وكركوك، والبصرة.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة، سابع وفاة بالفيروس تعود لشخص مقيم يبلغ من العمر 42 عاما وكان يعاني من أمراض مزمنة.

سيدتان عراقيتان ترتديان كمامتين للوقاية من الفيروس (أرشيفية - أ ب)

كما كشفت الوزارة في بيان عن 251 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 2979

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان وفاة وافد مصاب بكورونا يبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاما.

وتعد هذه رابع وفاة لمصاب بالفيروس تسجل في السلطنة، وفقا للوزارة، كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 599.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 47 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1087.

وأشارت في بيان إلى أن "45 من هذه الحالات، تعود لعمال وافدين وحالتين قادمتين من الخارج".

واستقر عدد الوفيات في البحرين بسبب كورونا عند 6.


#فيروس كورونا
#كورونا في الدول العربية

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