6 وفيات في السعودية بكورونا وازديادُ إصابات البحرين وقطر ولبنان

سجلت السعودية، الأربعاء، 6 وفيات بفيروس كورونا، فيما أعلنت البحرين 143 إصابة بالوباء، كما ارتفع عدد إصابات الفيروس، اليوم الأربعاء، في كل من قطر ولبنان، عقب تسجيل حالات جديدة، وفق مصادر رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات بالفيروس، ما يرفع الإجمالي إلى 79، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت الوزارة، في بيانها اليومي حول كورونا، أنها سجلت 493 إصابة، ليبلغ الإجمالي 5862، منها 71 حالة حرجة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 931، بعد شفاء 42 مريضا، وفق المصدر نفسه.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 143 إصابة بالفيروس، أغلبها لعمالة وافدة، ليرتفع إجمالي إلى 1671.

جانب من التعقيمات في لبنان (أ ب)

وسجلت الوزارة 15 حالة شفاء، ليصل عدد المتعافين حتى الآن 663، فيما استقر عدد الوفيات عند 7.

على صلة، ارتفع عدد إصابات الفيروس، اليوم، في كل من قطر ولبنان، عقب تسجيل حالات جديدة، وفق مصادر رسمية، ففي قطر أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 283 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و711، منها 7 وفيات و406 حالة تعاف.

وأفادت الوزارة في بيان بأن "معظم الحالات الجديدة تعود للعمالة الوافدة في مناطق مختلفة، فيما تعود بعضها إلى مُخالطين لحالات سابقة".

وذكرت أنه تم "تسجيل 33 حالة جديدة تماثلت للشفاء؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 406 حالات، فيما استقرت الوفيات عند 7 حالات".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 17 حالة جديدة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد المصابين إلى 658 مصابا.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، "إن عدد الحالات الجديدة التي سجلت بين المقيمين بلغت 12 وبين المغتربين الذين أتوا بالأمس 5 حالات".

وأوضحت أن إجمالي الوفيات استقر في 21 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 81 حالة.

وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوني شخص، توفي منهم أكثر من 127 ألفا، فيما تخطى عدد المتعافين عتبة 491 ألفا، بحسب موقع Worldometer.