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السلطات السعودية تعدم مقيمًا يمنيًا

تاريخ النشر: 16/04/2020 - 15:20

السلطات السعودية تعدم مقيمًا يمنيًا
(تويتر)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أعدمت السلطات السعودية، اليوم الخميس، مقيمًا يمنيًا بتهمة مهاجمة ممثلين إسبان بالسكين العام الماضي، خلال عرض مسرحي في العاصمة الرياض، مدّعيةً أن فرع تنظيم القاعدة في اليمن يقف خلف الاعتداء.

وأعدمت السعودية منذ بداية العام الحالي 12 شخصًا، يُضافون إلى 190 آخرين أعدمتهم في السنة الماضية وفقًا لمصادر حكومية، وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هذا أعلى معدّل للإعدامات في سنة واحدة منذ 20 عامًا.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية "واس" إنه "تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني عماد عبد القوي المنصوري (يمني الجنسية) اليوم الخميس بمدينة الرياض"، زاعمةً أنه "نفذ هجومه بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن"، علمًا أنّ التنظيم لم يتبنَّ الهجوم.

وأظهر مقطع مصور، نُشر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، المقيم اليمني وهو يعتلي خشبة المسرح ويهاجم الممثلين بسكين قبل أن يتدخل عناصر الأمن لتوقيفه، وأكدت مدريد في حينه أن أربعة من مواطنيها أصيبوا بالهجوم.

وتجدر الإشارة إلى أن السعودية تقود في اليمن تحالفًا عسكريًا في مواجهة جماعة "أنصار الله" (الحوثي) المدعومين من إيران منذ آذار /مارس 2015، وتسبّبت المعارك بين التحالف والحوثيين بمقتل وإصابة آلاف المدنيين اليمنيين.


#اليمن
#السعودية
#التحالف العربي
#عقوبة الإعدام
#الرياض

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