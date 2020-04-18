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ليبيا: الوفاق تتقدم جنوبي طرابلس وحفتر يقصف مطار معيتيقة

تاريخ النشر: 18/04/2020 - 15:42

ليبيا: الوفاق تتقدم جنوبي طرابلس وحفتر يقصف مطار معيتيقة
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية اليوم، السبت، إحرازها تقدم في محاور جنوبي طرابلس، رغم قصف مليشيا خليفة حفتر مطار معيتيقة الدولي بصواريخ "غراد" في العاصمة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة لأناضول الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، مصطفى المجعي، تزامنا مع تواصل عملية تحرير مدينة ترهونة الاستراتيجية جنوب طرابلس.

وقال المجعي إن قوات حكومة الوفاق تحرز تقدما في محوري صلاح الدين والطويشة، جنوبي طرابلس، بالتزامن مع التقدم بمحيط ترهونة.

وأضاف أن مليشيا حفتر وصلتها تعليمات للانسحاب من محاور القتال بطرابلس، لذلك تقوم بقصف مطار معيتيقة الدولي والأحياء السكنية حوله، للتغطية على انسحابها.

وأشار المجعي أن سلاح الجو لا يزال يقوم بطلعات استطلاعية وقتالية في مدينة ترهونة جنوب العاصمة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على ترهونة، التي تعتبر غرفة عمليات حفتر الرئيسية، غربي البلاد.

ولاحقا، أعلنت مقتل 8 من ميليشيات حفتر وأسر 16 آخرين، إلى جانب اقتحام "معسكر الحواتم" المهم في ترهونة، والسيطرة على آليات عسكرية عديدة.

ورغم إعلان مليشيا حفتر، في 21 آذار/ مارس الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل هجومًا بدأته في 4 نيسان/ أبريل 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.

وردًا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 من آذار/ مارس الماضي، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيا حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وضمن "عاصفة السلام"، تمكنت القوات الحكومية، من تحرير 6 مدن ومنطقتين استراتيجيتين، أبرزها صبراتة وصرمان، ما يعني سيطرتها على كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية.


#ليبيا
#حفتر
#حكومة الوفاق

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