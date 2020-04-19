الأردن: تغريم أكثر من 16 ألف شخص لمخالفتهم أوامر حظر التجول

أوقفت السلطات الأردنيّة، أكثر من 16 ألف شخص خلال فترة شهر لمخالفتهم أوامر حظر التجول المعمول بها في البلاد في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر مدير العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام، رامي الدباس، أن مُخالفي حظر التجوّل موقوفون، إلى حين دفعهم الغرامات المترتبة عليهم.

وقال الدباس إن "الأشخاص الذي تم ضبطهم بمخالفتهم أوامر الدفاع وقانون الحظر يتجاوز عددهم 16 ألفا، مشيرا إلى أن عليهم "دفع غرامة مالية بقيمة 110 دنانير ليتم تركهم وشأنهم".

وتمّ كذلك ضبط أكثر من "تسعة آلاف و797 مركبة" منذ 21 آذار/ مارس الماضي.

ويتم نقل المركبات التي يتم ضبطها إلى "مناطق الحجز التي خصصتها مديرية الأمن العام"، على أن "يتحمل صاحبها تكاليف الونش والأرضيات".

وبحسب السلطات، تحجز مركبات المخالفين لمدة شهر واحد.

وفرضت الحكومة الأردنية حظر تجول شاملا ضمن إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة "كوفيد-19".

وخفف الحظر لاحقا، فسُمح لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سُمح للمواطنين بالخروج سيرا على الأقدام للتبضع من البقالات والمحال القريبة من مكان سكنهم.

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمّان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

وقررت الحكومة في 18 آذار/ مارس تعطيل القطاعين العام والخاص حتى منتصف نيسان/ أبريل الحالي، ثم قررت تمديد هذه العطلة حتى نهاية الشهر الحالي.

وما زال الأردن نسبيا بمنأى عن تفشٍّ متماد للوباء مع تسجيل نحو 413 إصابة وسبع حالات وفاة، وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.