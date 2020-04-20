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إسرائيل تواصل اعتقال 21 أسيرا أردنيا

تاريخ النشر: 20/04/2020 - 11:42

إسرائيل تواصل اعتقال 21 أسيرا أردنيا
عرب ٤٨

تواصل السلطات الإسرائيلية اعتقال 21 أسيرا أردنيا في سجونها، بعضهم يحمل الجنسية الأردنية ومنهم من أصول فلسطينية ولديهم أرقاما وطنية أردنية.

وأفاد المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة بأن ثمانية من هؤلاء الأسرى يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لمرة أو عدة مرات، وسبعة يقضون أحكاما تتراوح ما بين 10-36 سنة، وثلاثة يقضون أحكاما تقل عن 10سنوات، وثلاثة ما زالوا موقوفين، فيما 11 أسيرا منهم معتقلين منذ أكثر من 15 سنة.

وأوضح فراونة أن الأسير عبد الله أبو جابر المعتقل منذ 28 كانون أول/ديسمبر 2000 والمحكوم لمدة 20 سنة هو أقدم الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، ويقبع حاليا في سجن النقب الصحراوي.

ولفت إلى أن الحركة الأسيرة اعتمدت أواخر ثمانينات القرن الماضي يوم 22 نيسان/ أبريل يوما للأسير العربي.

وقال فروانة إن القضية الفلسطينية لم تكن في يوم من الأيام، قضية تخص الفلسطينيين وحدهم، بل كانت ومازالت هي قضية العرب في كل مكان، فلأجلها قدّم العرب آلاف الشهداء ومئات من الأسرى.

ودعا الجهات والمؤسسات الفلسطينية والأردنية إلى تسليط الضوء على معاناتهم المتفاقمة في سجون الاحتلال الإسرائيلي والتي تزايدت بفعل القمع الإسرائيلي المتصاعد وتفشي وباء "كورونا" القاتل، ومنح هؤلاء ما يستحقونه من اهتمام ودعم وإسناد لنصرتهم والإفراج عنهم.



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