السعودية: السلطات تُحيل المدوّن رائف بدوي للمحاكمة "لإضرابه عن الطعام"

أحالت السلطات السعودية، المدون المسجون منذ 8 سنوات، رائف بدوي، إلى المحاكمة، وفق ما أورد حساب "معتقلي الرأي" في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأورد المنشور قول إنصاف حيدر، زوجة بدوي، التي أوضحت أن "السلطات أحالت بدوي إلى المحاكمة بسبب إضرابه عن الطعام".

وذكرت حيدر أن إضراب رائف عن الطعام جاء "احتجاجًا على التعامل السيء المستمر من قبل إدارة السجن، وعدم السماح له بالاتصال معنا (أسرته)".

عاجل

السيدة إنصاف حيدر (زوجة رائف بدوي): السلطات تحيل زوجي #رائف_بدوي إلى المحاكمة بسبب إضرابه عن الطعام احتجاجاً على التعامل السيء المستمر من قبل إدارة السجن وعلى عدم السماح له بالاتصال معنا.

للمعلومية رائف مُصاب بمرض الكلى وهم معتقل منذ 2012.#الاهمال_يقتل_المعتقلين pic.twitter.com/iF6AEyLpKo — معتقلي الرأي (@m3takl) April 30, 2020

ولم تصدر السلطات السعودية أية إيضاحات رسمية بشأن رائف، وعادةً لا تعلن عن أسماء الموقوفين لديها.

وقضت محكمة سعودية، في 7 أيار/ مايو 2014، بسجن رائف بدوي، مؤسس "الشبكة الليبرالية الحرة"، 10 سنوات وجلده ألف جلدة وغرامة مالية قدرها مليون ريال.

وجاء الحكم على خلفية إدانته بـ"الإساءة" للإسلام وإنشائه للشبكة الليبرالية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 1 أيلول/ سبتمبر 2015.

وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علنا عام 2015 في إثارة انتقادات دولية حادة ضد السلطات السعودية.