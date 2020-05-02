  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

الجزائر: الحجر الصحي فرصة لقراءة مسودة التعديلات الدستورية

تاريخ النشر: 02/05/2020 - 09:49

الجزائر: الحجر الصحي فرصة لقراءة مسودة التعديلات الدستورية
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء الجمعة، أنه وجه بطبع نسخ من مشروع التعديل الدستوري لتوزيعها على الطبقة السياسية من أجل بدء النقاش حولها، جاء ذلك بعد نحو شهر من قرار الرئيس تجميد النقاش حول المشروع بسبب وباء كورونا.

وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي: "أعطيت تعليمات لطاقم الرئاسة من أجل بداية طبع مسودة التعديل الدستوري، لتوزيعها على الطبقة السياسية والإعلام ابتداء من الأسبوع القادم.. وسيكون الحجر الصحي (بسبب كورونا) فرصة للفاعلين لتدارسها".

وأضاف: "قررت تدارك الوقت الذي ضاع بسبب الأزمة الصحية، وقبل نهاية السنة الجارية ألتزم بأن تكون الجزائر بمؤسسات جديدة بناء على الدستور الجديد"، في إشارة إلى إمكانية الذهاب نحو انتخابات نيابية.

ونهاية آذار/ مارس، أعلنت الرئاسة أن تبون استقبل فريق خبراء كلفه نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، بإعداد مسودة التعديل الدستوري بعد نهاية عمله، حيث سلمه مسودة التعديلات المقترحة على الدستور.

وأوضح أنه تقرر "تأجيل توزيع هذه الوثيقة على الشخصيات الوطنية، وقيادات الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى حين تحسن الظروف التي تمر بها البلاد (في إشارة إلى جائحة كورونا)".



حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الإكوادور تعاني تكدس الجثث جراء كورونا
الإكوادور تعاني تكدس الجثث جراء كورونا

2020-05-02

أميركا لم توقف هجمات طالبان.. فأوقفت نشر تفاصيلها!
أميركا لم توقف هجمات طالبان.. فأوقفت نشر تفاصيلها!

2020-05-02

تظاهرات في مدن أميركية لرفع الإغلاق المفروض
تظاهرات في مدن أميركية لرفع الإغلاق المفروض

2020-05-02

الأكثر قراءة

16 ألفا و101 مُصابا بكورونا في البلاد ووفيّتان جديدتان

16 ألفا و101 مُصابا بكورونا في البلاد ووفيّتان جديدتان

2020-05-01
حيفا: الشرطة تعتقل 3 أشقاء وتفتش منزلهم بالقوة

حيفا: الشرطة تعتقل 3 أشقاء وتفتش منزلهم بالقوة

2020-05-01
انفجار ضخم في قاعدة عسكرية سورية قرب حمص

انفجار ضخم في قاعدة عسكرية سورية قرب حمص

2020-05-01
سلّام يُخالف قرار

سلّام يُخالف قرار "القطرية" لرؤساء السلطات المحلية: الناصرة ملتزمة بقرارات المعارف والصحة

2020-05-01
الحكومة تقرر عودة للمدارس: المجتمع العربي والمدن الكبرى يرفضون

الحكومة تقرر عودة للمدارس: المجتمع العربي والمدن الكبرى يرفضون

2020-05-01