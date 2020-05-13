  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

الأردن تتفق مع إسبانيا على رفض مخطط "الضم" الإسرائيلي

تاريخ النشر: 13/05/2020 - 16:47

الأردن تتفق مع إسبانيا على رفض مخطط "الضم" الإسرائيلي
اعتداءات قوات الاحتلال على المتظاهرين الفلسطينيين قرب بلدة بيتا جنوب شرق نابلس(أ ب أ)
عرب ٤٨ ووكالات

حذر وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، من خطورة مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى "سيادة" إسرائيل، مؤكدا إنها ستكون "خطوة كارثية ستقتل فرص تحقيق السلام" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وجاءت تصريحات الصفدي خلال اتصال هاتفي الأربعاء مع وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، أرانكا غونزاليس، والتي تركزت على "التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية".

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الصفدي قوله خلال الاتصال إن "أي قرار إسرائيلي بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة سيكون خطوة كارثية ستقتل فرص تحقيق السلام العادل وستدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع وستجعل من خيار الدولة الواحدة حتميًا".

وبحسب البيان "اتفق الوزيران على رفض أي خطوات إسرائيلية لضم أراض فلسطينية محتلة خرقًا للقانون الدولي وتقويضًا لأسس العملية السلمية التي انطلقت من مدريد".

وبحث الوزيران "الخطوات التي يمكن اتخاذها لبلورة موقف دولي يعمل على الحؤول دون اتخاذ إسرائيل لأي قرار بالضم". وأكدا على "استمرار العمل من أجل إطلاق جهد حقيقي للتوصل إلى حل الدولتين".

ووصل وزيرة الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى إسرائيل، في وقت سابق اليوم، لإجراء محادثات حول مخطط إسرائيل المثير للجدل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في زيارة خاطفة هي الأولى له إلى الخارج منذ حوالى شهرين.

وبحسب اتفاق نتنياهو ووزير أمنه وشريكه في الحكومة الجديدة، بيني غانتس، يمكن أن تمضي الحكومة الإسرائيلية الجديدة قدما في عملية الضم اعتبارا من تموز/ يوليو بشرط أخذ مشورة الولايات المتحدة التي أشارت إلى عدم وجود اعتراضات لديها.


#الضم
#فرض السيادة
#القانون الدولي
#أيمن الصفدي
#أرانكا غونزاليس
#أرانكا غونثاليث

حوارات

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مُستجدات كورونا عالميا؛ الفيروس "قد لا ينتهي أبدًا"
مُستجدات كورونا عالميا؛ الفيروس "قد لا ينتهي أبدًا"

2020-05-13

توقُّع أسوأ انكماش بطلبِ النفط و"التزامٌ" سعودي - روسي بتحقيق استقرار الأسواق
توقُّع أسوأ انكماش بطلبِ النفط و"التزامٌ" سعودي - روسي بتحقيق استقرار الأسواق

2020-05-13

أميركا تتّهم الصين رسميا بمحاولة قرصنة أبحاث كورونا 
أميركا تتّهم الصين رسميا بمحاولة قرصنة أبحاث كورونا 

2020-05-13

الأكثر قراءة

قناة

قناة "MBC" توقف بث مسلسل #مخرج_7

2020-05-12
الاحتلال يُجدد اقتحامه ليَعبَد.. إصابات واعتقال شاب خلال مواجهات

الاحتلال يُجدد اقتحامه ليَعبَد.. إصابات واعتقال شاب خلال مواجهات

2020-05-12
غانتس يُقدّم استقالته من رئاسة الكنيست

غانتس يُقدّم استقالته من رئاسة الكنيست

2020-05-12
تزاحم على الحقائب الوزارية:

تزاحم على الحقائب الوزارية: "يمينا" يعلن بداية نهاية نتنياهو

2020-05-12
مدير عام الصحة الإسرائيلية يتنحى عن منصبه

مدير عام الصحة الإسرائيلية يتنحى عن منصبه

2020-05-12