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السودان يعلن استئناف مفاوضات "سد النهضة" بمشاركة إثيوبيا ومصر

تاريخ النشر: 21/05/2020 - 23:40

السودان يعلن استئناف مفاوضات "سد النهضة" بمشاركة إثيوبيا ومصر
الرئيس المصري يصافح رئيس الوزراء الأثيوبي (أ. ب.)
عرب ٤٨

أعلن السودان اليوم، الخميس، الاتفاق مع أثيوبيا على العودة برفقة مصر و"بأسرع فرصة ممكنة" إلى التفاوض حول سد النهضة الأثيوبي، وذلك بعد مباحثات بين رئيسي وزراء البلدين.

ويأتي الإعلان بعد توقف التفاوض في شباط/ فبراير الماضي على اثر رفض أثيوبيا التوقيع على مسوّدة اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وقال مكتب رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، في بيان: "اتفق الجانبان على تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث للبدء في ترتيبات العودة إلى التفاوض بأسرع فرصة ممكنة".

ويثير السد مخاوف السودان ومصر بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل.

وقال عمر قمر الدين، وزير الدولة في الخارجية السودانية، لعدد من الصحافيين، "خيارنا الأوحد أن نعود إلى طاولة المفاوضات".

وبدأت أثيوبيا في 2011 بناء سد النهضة على النيل الأزرق بكلفة 6 مليارات دولار.

ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر.

وفي 12 أيار/ مايو، رفض السودان مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء في ملء بحيرة السد في تموز/ يوليو المقبل.

وفي بداية الأسبوع، أجرى حمدوك مباحثات بالخصوص، عبر تقنية "فيديو-كونفرس"، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي بمشاركة وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات في الدولتين.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#سد النهضة
#النيل
#مياه
#مصر
#السودان
#إثيوبيا

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