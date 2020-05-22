وفاة 16 سودانيا و11 مصريا جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلن السودان اليوم، الجمعة، تسجيل 16 وفاة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما سجلت مصر 11 حالة.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ضمن الحالات التي أُجري عليها الفحص أمس، الخميس، مبينة أن الاصابات شملت 16 حالة وفاة.

وقال المدير العام لوزارة الصحة، د. بابكر أحمد المقبول، في تقرير الوزارة الذي صدر مساء اليوم، الجمعة، إن يوم أمس شهد تعافي 63 حالة لافتا الى أن عدد الحالات الموجبة منذ بداية تفشي الوباء بلغ 3378 بينها 137 حالة وفاة و372 حالة تعاف.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، عن خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، د. خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ 4374 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.

.وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 5 ملايين و263 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 337 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و126 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.