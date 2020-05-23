  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

اليمن: 6 وفيات بكورونا وتحذيرات من "كارثة"

تاريخ النشر: 23/05/2020 - 22:15

اليمن: 6 وفيات بكورونا وتحذيرات من "كارثة"
اليمن (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

سجلت الحكومة اليمنيّة، اليوم السبت، 6 وفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما يعني أعلى حصيلة وفيات يوميّة، منذ اكتشاف أول إصابة به في البلاد، 10 نيسان/أبريل الماضي.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة، في نشرتها اليومية، إنه رصدت 4 وفيات لأشخاص أصيبوا بكورونا في وقت سابق بمحافظتي حضرموت شرقي البلاد وفي تعز جنوبي غرب البلاد.

وأضافت أنه رصد أيضا حالتي وفاة في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي البلاد. كما أعلنت اللجنة الحكومية رصد 5 إصابات جديدة بكورونا في حضرموت وشبوة.

وأفادت اللجنة أنه بذلك يرتفع عدد إصابات كورونا إلى 212، بينها 39 وفاة و6 حالات تعافي. ولا يشمل ذلك الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي التي أعلنت رصد 4 حالات فقط بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكم عن العدد الحقيقي للحالات.

وكانت قد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود"، يوم الخميس، ما يجري في عاصمة اليمن المؤقتة عدن "بالكارثة" بسبب الاشتباه في وفاة 68 شخصا بكورونا خلال أقل من 20 يوما.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#كورونا
#فيروس كورونا
#اليمن
#وفيات
#إصابات

حوارات

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"اختلاف الرُؤّى" قد يعطل تعافي أوروبا من تداعيات كورونا
"اختلاف الرُؤّى" قد يعطل تعافي أوروبا من تداعيات كورونا

2020-05-23

"مؤمنون بلا حدود" الإمارتيّة تجمّد نشاطها في المغرب.. بعد توتر علاقة البلدين
"مؤمنون بلا حدود" الإمارتيّة تجمّد نشاطها في المغرب.. بعد توتر علاقة البلدين

2020-05-23

سفن وقود إيرانية تقترب من فنزويلا رغم تحذيرات أميركية
سفن وقود إيرانية تقترب من فنزويلا رغم تحذيرات أميركية

2020-05-23

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة عن اغتيال مغنيّة: الصّورة، الاعتراض والسفارة

تفاصيل جديدة عن اغتيال مغنيّة: الصّورة، الاعتراض والسفارة

2020-05-22
عيد الفطر يحلّ يوم الأحد في فلسطين وعدة دول عربية

عيد الفطر يحلّ يوم الأحد في فلسطين وعدة دول عربية

2020-05-22
ضابط إسرائيلي: العمليات المسلحة بالضفة ستتصاعد بدون التنسيق الأمني

ضابط إسرائيلي: العمليات المسلحة بالضفة ستتصاعد بدون التنسيق الأمني

2020-05-22
حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

2020-05-22
خبراء: انتقام إيران لاستهداف مينائها قد لا يكون تناسبيا

خبراء: انتقام إيران لاستهداف مينائها قد لا يكون تناسبيا

2020-05-22