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تحسن صحة أمير الكويت بـ"شكل ملحوظ"

تاريخ النشر: 04/08/2020 - 12:14

تحسن صحة أمير الكويت بـ"شكل ملحوظ"
أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح في وقت سابق (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قال رئيس الوزراء الكويتي، صباح خالد الصباح، الثلاثاء في جلسة للنواب في مجلس الأمة، إن هناك "تحسنا ملحوظا" في صحة الأمير الكويتي، صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يتلقى العلاج في هذه الأثناء في أميركا، وذلك وفقًا لما نقل حساب مجلس الأمة على "تويتر".

وجاء في كلمة رئيس الوزراء إنني "أطمئن المجلس من خلال معالي الأخ الرئيس (رئيس البرلمان) عن صحة الأمير وهناك تحسن ملحوظ ولله الحمد ونسأل الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويعود للكويت قريبًا".

ويُعالج الأمير صباح (91 عامًا)، في الولايات المتحدة لمتابعة الإجراءات الطبية وذلك بعد أن خضع لعملية جراحية في الكويت بسبب مشكلة صحية لم يتم الإفصاح عنها.

وقام أمير البلاد في 2019 برحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت ستة أسابيع وتخلّلها إلغاء لقاء مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسبب وضعه الصحي.

وتزامن إجراء أمير الكويت، عملية جراحية مع دخول العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز (84 عاما)، إلى المستشفى، الأسبوع الماضي، بسبب التهاب بالمرارة.

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