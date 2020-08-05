  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

الأردن: تحويل قضية نقابة المعلمين إلى القضاء

تاريخ النشر: 05/08/2020 - 18:04

الأردن: تحويل قضية نقابة المعلمين إلى القضاء
من احتجاجات في الأردن رفضًا لإغلاق نقابة المعلمين (أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: عرب 48

قرر المدعي العام الأردني، اليوم الأربعاء، تحويل قضية المعلمين إلى القضاء، بحسب ما أعلن محامي نقابة المعلمين الأردنيين، بسام فريحات.

وقال فريحات في تصريح لوكالة "الأناضول" بأنه تقدم بكفالة لإخلاء سبيل أعضاء المجلس الموقوفين، معربًا عن أمله بالموافقة عليها نظرًا لظروفهم الصحية.

وفي 25 من شهر تموز/ يوليو الماضي، جرى توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وعددهم 13، بقرار من المدعي العام، تزامنًا مع قرار آخر للنائب العام بوقف عمل النقابة وإغلاق مقارها لمدة عامين.

ولفت فريحات، إلى انتهاء حظر النشر الذي جاء متزامنًا مع الإجراءات بحق النقابة.

ووجهت النيابة العامة في حينها لزعماء النقابة المحتجزين تهم التحريض وارتكاب مخالفات مالية وإدارية، وهي تهم تقول النقابة إنها تفتقر إلى أي أساس.

وقبيل هذه القرارات بيومين، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالتزام اتفاقية موقعة بين النقابة والحكومة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.

يذكر أنه كانت قد أغلقت الحكومة يوم 25 تموز/ يوليو الماضي، مكاتب النقابة التي تضم 140 ألف عضو وأوقفت أنشطتها لعامين، في واحدة من أكبر حملات القمع ضد جماعة معارضة كبيرة في السنوات القليلة الماضية.

وشهدت مدن إربد والكرك وجرش والطفيلة احتجاجات ليلية متفرقة، احتجاجا على الإجراءات بحق النقابة، إذ خرج خلالها مئات من نشطاء المعارضة إلى الشوارع، مطالبين الحكومة بالاستقالة ووضع حد للفساد والإفراج عن أعضاء النقابة المعتقلين.

ويذكر أن نقابة المعلمين الأردنيين تأسست عام 2011، وينتسب إليها اليوم نحو 140 ألف معلم.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الأردن
#نقابة المعلمين
#اغلاق نقابة المعلمين
#احتجاجات الاردن
#عمان

حوارات

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟
حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟

2020-07-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

انفجار بيروت: "المستقبل" يدعو لمشاركةٍ خارجية بالتحقيقات
انفجار بيروت: "المستقبل" يدعو لمشاركةٍ خارجية بالتحقيقات

2020-08-05

الحكومة اللبنانية تقرّ حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين
الحكومة اللبنانية تقرّ حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين

2020-08-05

عون: المسؤولون عن انفجار مرفأ بيروت سيعاقبون بشدة
عون: المسؤولون عن انفجار مرفأ بيروت سيعاقبون بشدة

2020-08-05

الأكثر قراءة

هجمات إسرائيلية على مواقع للنظام في سورية

هجمات إسرائيلية على مواقع للنظام في سورية

2020-08-04
اتهام: حاول قتل زوجته فاحتضنتها ابنتهما لإنقاذها

اتهام: حاول قتل زوجته فاحتضنتها ابنتهما لإنقاذها

2020-08-04
كورونا في المجتمع العربي: 699 إصابة خلال أيام عيد الأضحى

كورونا في المجتمع العربي: 699 إصابة خلال أيام عيد الأضحى

2020-08-04
دياب: ما حصل لن يمر دون حساب وسنعلن حقائق عن المستودع الخطير

دياب: ما حصل لن يمر دون حساب وسنعلن حقائق عن المستودع الخطير

2020-08-04
إدلشتاين: سنرفع الإغلاق في نهايات الأسبوع

إدلشتاين: سنرفع الإغلاق في نهايات الأسبوع

2020-08-04