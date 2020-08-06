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السودان: فيضانات تودي بحياة 10 أشخاص

تاريخ النشر: 06/08/2020 - 13:14

السودان: فيضانات تودي بحياة 10 أشخاص
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: عرب 48

لقي عشرة أشخاص مصرعهم وتدمّرت آثار أكثر من 3 آلاف منزل بشكل كلي أو جزئي في السودان، بسبب أمطار غزيرة وسيول شديدة الجرف في مختلف مناطق البلاد خلال الأسبوع الجاري.

وقال الدفاع المدني أن "عدد الوفيات بسبب الأمطار ارتفع إلى عشر وفيات"، مشيرًا إلى أن 1,872 منزلًا قد تهدم بشكل كامل و1,508 منازل تهدّمت جزئيًا. كما دمرت 21 مدرسة وثمانية مساجد في السيول.

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان ذكر، الأربعاء، أن خمسين ألف شخص تأثروا بالأمطار. وقال إن "الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة في السودان سبّبت فيضانات وانزلاقات أرضية وسبّبت أضرارًا في منازل وبنى تحتية في 14 ولاية من إجمالي 18 ولاية في البلاد".

وأضاف الدفاع المدني أنه يتوقع هطول المزيد من الأمطار في أجزاء متفرقة من السودان.

وأدت فيضانات الأسبوع الماضي إلى وفاة خمسة أشخاص وتدمير نحو 3,500 منزل، وفق بيان رسمي.

إضافة إلى ذلك، انهار سد "بوط" في ولاية النيل الأزرق مما أدى إلى تدمير مئات المنازل، وفق السلطات المحلية السودانية.

وتهطل عادة أمطار غزيرة بين حزيران/ يونيو وتشرين الأول/ أكتوبر في السودان الذي يواجه سنويًا فيضانات كبيرة.

وأثّرت الأمطار الغزيرة في عام 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيضانات
#السودان
#نهر النيل
#أمطار غزيرة

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