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إصابة جديدة بكورونا بين أمراء آل سعود... والسلطات تتكتم!

تاريخ النشر: 07/08/2020 - 21:00

إصابة جديدة بكورونا بين أمراء آل سعود... والسلطات تتكتم!
الأمير الوليد بن بدر آل سعود (تويتر)
عرب ٤٨ والأناضول
تحرير: عدي محاميد

أعلن الأمير سطام بن خالد آل سعود، إصابة الأمير الوليد بن بدر آل سعود بفيروس كورونا.

وقال الأمير سطام عبر حسابه الموثق على تويتر: "أسأل الله الشفاء العاجل لأخي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا".

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة "أخبار 24" السعودية، أن إصابة الأمير الوليد بن بدر، استدعت دخوله المستشفى لتلقي العلاج.

وحتى الجمعة، سجلت السعودية 285 ألفا و793 إصابة بكورونا، بينها 3 آلاف و93 وفاة، و284 ألفا و948 حالة تعاف.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، تحدثت وسائل إعلام غربية، بينها صحيفة "نيويورك تايمز"، عن إصابة أمراء سعوديين بكورونا، لكن السلطات التزمت الصمت.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#السعودية
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#الأمراء
#بن سلمان
#سطام بن خالد

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