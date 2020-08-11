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تفجير يستهدف قافلة أسلحة أميركية قرب حدود العراق والكويت

تاريخ النشر: 11/08/2020 - 07:03

تفجير يستهدف قافلة أسلحة أميركية قرب حدود العراق والكويت
(توضيحية-أزب)
عرب ٤٨ /رويترز
تحرير: محمد وتد

أفادت ثلاثة مصادر أمنية عراقية بأن انفجارا قرب معبر جريشان الحدودي على الحدود العراقية الكويتية مساء يوم الإثنين، استهدف قافلة تنقل معدات للقوات الأميركية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي جنود أميركيين موجودين في القافلة، أو ما إذا كان أي شخص قد أصيب في التفجير، الذي وقع قبيل الساعة التاسعة مساء الإثنين بتوقيت بغداد.

ونفى الجيش العراقي حدوث الواقعة. كما نفت القوات المسلحة الكويتية أن يكون الهجوم قد وقع على أحد المواقع على حدودها الشمالية مع العراق، مؤكدة أن الحدود مستقرة وآمنة.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي على تويتر "تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية، وتؤكد بأن الحدود مستقرة وآمنة".

وقالت المصادر إنه يتم تحميل المركبات بانتظام بالمعدات العسكرية عند المعبر، ويتم عادة تحميل أو تفريغ الحمولة قبل دخول العراق أو الخروج منه.

وقالت المصادر الأمنية العراقية إن القوات الأميركية متعاقدة مع شركات أجنبية لتوفير الأمن بالمنطقة.

وكان مصدر أمني ذكر في وقت سابق أن الانفجار من تنفيذ جماعة عراقية مسلحة استهدفت قاعدة عسكرية أميركية قرب المعبر بتهريب عبوة ناسفة إلى القاعدة، وأن بعض العاملين فيها أصيبوا. وناقضت تلك الرواية مصادر أمنية أخرى قالت إن قافلة تعرضت للهجوم وليس القاعدة.

وقالت السفارة الأميركية في الكويت إنها تتحرى الأمر.

وأعلنت جماعة عراقية مسلحة غير معروفة اسمها "أصحاب الكهف" مسؤوليتها عن الهجوم، ونشرت مقطعا مصورا يظهر فيه انفجار عن بعد. وقالت إنها تمكنت من تدمير معدات عسكرية أميركية وأجزاء كبيرة من المعبر.

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