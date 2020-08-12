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سورية: أزمة صحيّة توقف كلمةً لبشار الأسد

تاريخ النشر: 12/08/2020 - 19:28

سورية: أزمة صحيّة توقف كلمةً لبشار الأسد
صورة أرشيفية (سانا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اضطرّ رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لقطع كلمته لدقائق، اليوم الأربعاء، إثر تعرّضه لأزمة صحية خلال إلقاء كلمة، أمام ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، بحسب ما أفادت وكالة أنباء النظام "سانا".

وذكرت "سانا"، أن "الأسد تعرض لهبوط ضغط خفيف خلال إلقاء كلمة أمام مجلس الشعب".

وأضافت: "إلا أنه عاد ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي بعد توقف لدقائق"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول".

ولم توضح "سانا" تفاصيل أكثر عن الحالة الصحية لرئيس النظام، وهل عانى الفترة الماضية من متاعب صحية أم لا.

والشهر الماضي، أجرى النظام السوري، انتخابات لـ"مجلس الشعب"، في ظل غياب ملايين المواطنين الذين اضطروا لمغادرة البلاد هربا من العمليات العسكرية للنظام.

وتقول المعارضة السورية إن النظام يختار أعضاء المجلس سلفا، ولا وجود لانتخابات حقيقية في الواقع.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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