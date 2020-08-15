أثار الإعلان الأميركي عن تطبيع العلاقات الدبلوماسيّة، الإسرائيليّة - الإماراتيّة، موجة اعتراض خليجيّة من عدة دول مختلفة، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، بحيث أعرب الناشطون عن رفضهم للاتفاقيّة وكل ما تنص عليه اتفاقات التطبيع مع إسرائيل.

وقال وزير الإعلام الكويتي السابق، سعد العجمي، من خلال تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر": "أنا من جيل السبعينات، أكثر من 40 عامًا وأنا أدرس في المدرسة وأسمع وأشاهد وأقرأ في الإعلام الرسمي أن فلسطين قضية العرب الأبدية.. لم يتغير شي من قناعتي، فلسطين بالنسبة لي أرض محتلة ومقدسات مغتصبة، وممارسات بعض الفلسطينيين الخاطئة والمرفوضة إن حدثت ليست مبررًا لخيانة القضية عربيًا".

أنا من جيل السبعينات ، أكثر من 40 عام وأنا أدرس في المدرسه وأسمع وأشاهد واقرأ في الإعلام الرسمي أن فلسطين قضية العرب الإبديه .. لم يتغير شي من قناعتي ، فلسطين بالنسبه لي ارض محتله ومقدسات مغتصبه ، وممارسات بعض الفلسطينين الخاطئه والمرفوضه إن حدثت ليست مبرراً لخيانة القضيه عربياً. — سعد العجمي (@saadal3jmi) August 15, 2020

وأشار د. عبد الله العودة، السعودي، من خلال حسابه في "تويتر" إلى أن "الترند الأول في السعودية وفي أكثر من بلد #خليجيون_ضد_التطبيع".

الترند الأول في السعودية وفي أكثر من بلد

#خليجيون_ضد_التطبيع — د. عبدالله العودة (@aalodah) August 14, 2020

متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يتحدث من خلاله شاب ليعبر عن رفضه لاتفاقيات التطبيع العربيّة الإسرائيليّة.

#خليجيون_ضد_التطبيع#التطبيع_خيانة #التطبيع_الاماراتي_الاسرائيلي

الدول المطبعه مع اسرائيل ، عن اي سلام تتحدثون !!!!!

عذر اقبح من ذنب :) pic.twitter.com/ZgYJk5Fmvn — بنـت مـوزا (@MEEM___92) August 15, 2020

وأعاد المغردون نشر تغريدة كان قد نشرها وزير خارجيّة الإمارات، عبدالله بن زايد، عام 2014 يقول فيها "Israel kills children ישראל הורגת ילדים اسرائيل تقتل الاطفال #ICC4Israel ريتويت وانسخها وغرد بها من حسابك".

كتب هذا التعبير الرافض للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة في ثلاث لغات ليأكد للعالم على جرائم الاحتلال، فكانت الغاية من إعادة النشر على ما يبدو لطرح سؤال ما الذي تغير منذ ذلك الحين؟

Israel kills children



ישראל הורגת ילדים



اسرائيل تقتل الاطفال#ICC4Israel

ريتويت وانسخها وغرد بها من حسابك pic.twitter.com/Zq6kj6Hj5A — عبدالله بن زايد (@ABZayed) July 27, 2014

وتصدّر وسم #عمانيون_ضد_التطبيع لائحة المواضيع المتداولة في دولة عُمان وفقًا لما قاله الصحافي سمير النمري عبر "تويتر".

وكتب الصحافي العُماني المختار الهنائي عبر "تويتر" أنه "إلى جميع الشعوب العربية.. قد تُخذل قلوبكم وتقهر مشاعركم وتتجرعون المرارة وما باليد حيلة، فليس لكم ناقة ولا جمل، فلم يتم استشارتكم وأنتم لم ترضون بأي تطبيع مع الكيان الغاشم.. أملنا بما نربي به أبناءنا، نعلمهم بأن فلسطين قضيتنا الأولى ولا صلح وسلام مع المحتل. #عُمانيون_ضد_التطبيع".

إلى جميع الشعوب العربية..

قد تُخذل قلوبكم وتقهر مشاعركم وتتجرعون المرارة وما باليد حيلة، فليس لكم ناقة ولا جمل، فلم يتم استشارتكم وأنتم لم ترضون بأي تطبيع مع الكيان الغاشم.. أملنا بما نربي به أبناءنا، نعلمهم بأن فلسطين قضيتنا الأولى ولا صلح وسلام مع المحتل. #عُمانيون_ضد_التطبيع — المختار الهنائي (@MuktarOman) August 14, 2020

كتب عوض المطيري من خلال حسابه في "تويتر" أنهم "يطرحون فكرة رومانسية السلام مقابل فكرة بشاعة الحرب، ليبرروا من خلالها تطبيعهم، ثم يربطوها بـ‘حب الحياة‘ وكأن المقاومة نقيضه لها. إن من يساهمون في نشر ثقافة التطبيع ‘تطبيع الاحتلال والقمع والخنوع والمجازر‘ هم من يكرهون الحياة من يستشهد مات لأنه يريد حياة أجمل لمن يخلفه".

يطرحون فكرة رومانسية السلام مقابل فكرة بشاعة الحرب ،لـ يبرروا من خلالها تطبيعهم ، ثم يربطوها بـ " حب الحياة "وكأن المقاومة نقيضه لها .

ان من يساهمون في نشر ثقافة التطبيع " تطبيع الاحتلال والقمع والخنوع و المجازر " هم من يكرهون الحياة

من يستشهد مات لانه يريد حياة اجمل لمن يخلفه . — Awad Al-Mutiri (@AwadAl_) August 14, 2020

وكتبت صفحة "شباب قطر ضد التطبيع" في حسابها على "تويتر" إننا "نراقب بحزن ما يجري في الإمارات، ونحن على وعي بوجود أغلبية صامتة رافضة لهذا الذل والهوان. ورغم الأوضاع الخليجية الراهنة إلا أننا ندعو لتوحيد جهود مقاومة ورفض التطبيع، والنأي بالقضية الفلسطينية عن القضايا الفردية والمصالح الضيقة. #خليجيون_ضد_التطبيع #بسكم_تطبيع".