  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

مفتي سلطنة عُمان: "لا مساومة على المسجد الأقصى"

تاريخ النشر: 15/08/2020 - 14:07

مفتي سلطنة عُمان: "لا مساومة على المسجد الأقصى"
المفتي العام لسُلطنة عُمان، أحمد بن حمد الخليلي (حسابه في تويتر)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

صرّح المفتي العام لسُلطنة عُمان، أحمد بن حمد الخليلي، اليوم السبت، من خلال تغريدة كتبها في حسابه على "تويتر" إنه "لا يمكن المساومة على المسجد الأقصى بأي حال".

واعتبر الخليلي أن "تحرير المسجد الأقصى، وجميع الأرض من حوله من أي احتلال، واجب مقدس على جميع الأمة". وقال أيضا إنه "ديْن يلزمهم وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف فليس لهم المساومة عليه بحال".

وأشار الخليلي إلى أن "عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتِ اللّٰه بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب". ويشار إلى أن الخارجية العمانية أعلنت الجمعة تأييد اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل الذي جرى برعاية أميركية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، التوصل لاتفاق بين الطرفين، واصفا إياه بـ"تقدم هائل". ويأتي الإعلان تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي". وباتت الإمارات أول دولة خليجية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وثالث دولة عربية بعد مصر والأردن.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#المفتي العام لسُلطنة عُمان
#أحمد بن حمد الخليلي
#رفض
#تطبيع
#مساومة
#المسجد الأقصى
#القدس
#فلسطين
#الإمارات
#إسرائيل
#احتلال

حوارات

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رئيس الوزراء المصري يزور الخرطوم لتعزيز التعاون بين البلدين
رئيس الوزراء المصري يزور الخرطوم لتعزيز التعاون بين البلدين

2020-08-15

كوشنر يدافع عن الصمت السعودي: "التطبيع بين السعودية وإسرائيل حتمي"
كوشنر يدافع عن الصمت السعودي: "التطبيع بين السعودية وإسرائيل حتمي"

2020-08-15

كورونا عربيًا: الجزائر تعيد فتح المساجد والمقاهي
كورونا عربيًا: الجزائر تعيد فتح المساجد والمقاهي

2020-08-15

الأكثر قراءة

بن سلمان: لا أطبع مع إسرائيل خوفا من القطريين والإيرانيين

بن سلمان: لا أطبع مع إسرائيل خوفا من القطريين والإيرانيين

2020-08-14
فلسطين تستدعي سفيرها بأبو ظبي ودعوة لعقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية

فلسطين تستدعي سفيرها بأبو ظبي ودعوة لعقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية

2020-08-14
كوشنر: إسرائيل

كوشنر: إسرائيل "وافقت على دولة فلسطينية"

2020-08-14
الأردن يربط نتائج اتّفاق

الأردن يربط نتائج اتّفاق "السلام" بتصرفات إسرائيل بعده والبحرين تهنّئ الإمارات

2020-08-14
تحليلات: الاتفاق الإسرائيلي – الإماراتي ضد السلطة الفلسطينية وإيران

تحليلات: الاتفاق الإسرائيلي – الإماراتي ضد السلطة الفلسطينية وإيران

2020-08-14