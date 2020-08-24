  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

رئيس الوزراء المغربي يرفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل

تاريخ النشر: 24/08/2020 - 10:09

رئيس الوزراء المغربي يرفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل
التطبيع يعزز انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني (أ.ب)
عرب ٤٨ /رويترز
تحرير: محمد وتد

رفض رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، وأكد موقف بلاده المساند للشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه.

وقال العثماني أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه إن "المغرب يرفض أي تطبيع مع الكيان الصهيوني، لأن ذلك يعزز موقفه في مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني".

وأوضح قائلا "موقف المغرب ملكا وحكومة وشعبا هو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، ورفض أي عملية تهويد أو التفاف على حقوق الفلسطينيين والمقدسيين وعروبة وإسلامية المسجد الأقصى والقدس".

وأضاف "هذه خطوط حمراء بالنسبة للمغرب ملكا وحكومة وشعبا، وهذا يستتبع رفض كل التنازلات التي تتم في هذا المجال، ونرفض أيضا كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني".

وقال رئيس الحكومة المغربية إن "كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني، هي دفع له وتحفيز كي يزيد في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني والالتفاف على هذه الحقوق التي تعتبر الأمة الإسلامية كلها معنية بها وبالدفاع عنها".

وتأتي هذه التصريحات قبل زيارة يقوم بها جاريد كوشنر المستشار الكبير وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة، وبعد توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات.

ويتمثل الموقف الرسمي للمغرب في دعم حل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

ويشغل الملك المغربي محمد السادس منصب رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي. وكان والده الملك الراحل الحسن الثاني رئيسا لها أيضا.

وبدأ المغرب وإسرائيل علاقات على مستوى منخفض عام 1993 بعد التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. لكن الرباط جمدت العلاقات مع إسرائيل بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 2000.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#المغرب
#سعد الدين العثماني
#تطبيع
#القضية الفلسطينية
#إسرائيل

حوارات

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصدر دبلوماسي: "صحة كيم جونغ أون متدهورة ودخل في غيبوبة"
مصدر دبلوماسي: "صحة كيم جونغ أون متدهورة ودخل في غيبوبة"

2020-08-24

نيوزيلاندا: منفّذ "مجزرة المسجدين" عبّر عن أسفه لعدم قتل المزيد
نيوزيلاندا: منفّذ "مجزرة المسجدين" عبّر عن أسفه لعدم قتل المزيد

2020-08-24

انتشال جثث 22 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
انتشال جثث 22 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

2020-08-24

الأكثر قراءة

شجار بين عائلتين في كابول: قتيل وعدة إصابات بإطلاق نار

شجار بين عائلتين في كابول: قتيل وعدة إصابات بإطلاق نار

2020-08-23
جندي إسرائيلي مشتبه بضلوعه بجريمة قتل في شعفاط

جندي إسرائيلي مشتبه بضلوعه بجريمة قتل في شعفاط

2020-08-23
مخطط الضم طرحه كوشنر لتهديد الفلسطينيين

مخطط الضم طرحه كوشنر لتهديد الفلسطينيين

2020-08-23
إسرائيل تشجع وتتوسط بيع برامج تجسس NSO لدول خليجية

إسرائيل تشجع وتتوسط بيع برامج تجسس NSO لدول خليجية

2020-08-23
اغتصاب جماعي في إيلات: 11 معتقلا وأدلة تدعم رواية الضحية

اغتصاب جماعي في إيلات: 11 معتقلا وأدلة تدعم رواية الضحية

2020-08-23