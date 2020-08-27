نجل سعد الجبري يتّهم السلطات السعودية باعتقال صهره

اتهم خالد الجبري، نجل ضابط الاستخبارات السعودي السابق، سعد الجبري، سلطات بلاده باعتقال صهره، الإثنين الماضي، بعدما استدعاه مكتب أمن الدولة للتحقيق.

وقال الجبري في بيان نشره عبر "تويتر" إنّ "عضوا جديدا في العائلة يختفي في محاولة واضحة لترويعنا".

وأضاف أنّ صهره سالم المزيني، تم اعتقاله من قبل قوات الأمن دون أي تهمة، فقط كمحاولة "لابتزاز والدي سعد الجبري".

وذكر أن سلطات الإمارات كانت قد سلمت المزيني إلى السعودية في العام 2017، قبل أن يتم الإفراج عنه في كانون الثاني/ يناير 2018.

وأوضح، في البيان، أن السلطات السعودية صادرت أملاك المزيني ومنعته من السفر، فيما تعيش زوجته وأولاده في كندا.

ويتهم الجبري أيضا عملاء تابعين لولي العهد محمد بن سلمان، باختطاف أخويه عمر وسارة، "رهائن" منذ نحو 5 أشهر، للضغط على والدهم بتسليم نفسه للسلطات السعودية.

وفي مطلع آب/ أغسطس الجاري أعلن خالد الجبري، تقدم والده بدعوى قضائية ضد بن سلمان، يتهمه فيها بمحاولة قتله في كندا عبر إرسال فرقة لقتله على غرار جريمة مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي.

وذكر الجبري، في مقابلة خاصة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن أسرته واجهت "حملة إرهابية غير قانونية عابرة للحدود".

وسعد الجبري هو المسؤول الأمني السعودي السابق والساعد الأيمن للأمير، محمد بن نايف، الذي تم عزله من ولاية العهد عام 2017.