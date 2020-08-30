ماكرون يلتقي بفيروز غدا الإثنين

يزور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الرمز الغنائي اللبناني، فيروز، يوم غد الإثنين، في زيارته الثانية للبنان خلال أقل من شهر.

وأدرج قصر الإليزيه اسم الفنانة اللبنانية في صدارة برنامج الرئيس الفرنسي ماكرون والذي في برنامجه "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس مساء الإثنين".

وسيلتقي ماكرون يوم الإثنين مع شخصيات سياسية في "محاولة لإخراج البلاد من المأزق السياسي الذي يمنع تشكيل حكومة مهمة" كان قد طرحها الإليزيه في ورقة وزعت على السياسيين اللبنانيين.

وقدّمت حكومة حسان دياب استقالتها في وقت سابق من هذا الشهر عقب انفجار المرفأ الذي أودى بحياة 180 شخصا على الأقل ودمر أحياء بأكملها وتسبب في تشريد 250 ألف شخص وهدم مؤسسات تجارية وأطاح بإمدادات الحبوب الأساسية.

واختتم الرئيس الفرنسي زيارته إلى بيروت في السابع من آب/ أغسطس الحالي وكتب على تويتر عبارة "بحبك يا لبنان" وهي عنوان أغنية شهيرة لفيروز صاحبت اللبنانيين طيلة 15 عاما من الحرب الأهلية.

وسيزور ماكرون الفنانة اللبنانية فور وصوله مساء الإثنين في منزلها في الرابية قرب أنطلياس بشمالي بيروت.

وتربط فيروز بالدولة الفرنسية علاقات صداقة متينة توطدت في عام 1975 عندما ظهرت للمرة الأولى على شاشة التلفزيون الفرنسي ضمن برنامج "سبيسيال ماتيو" الذي كانت تقدمه صديقتها الفنانة الفرنسية ميراي ماتيو وقدمت هناك أغنية "حبيتك بالصيف".

واتخذت العلاقة شكلا أعمق خلال الحرب اللبنانية عندما أقامت فيروز حفلا ضخما في أولمبيا باريس عام 1979 وغنت "باريس يا زهرة الحرية".

ونالت فيروز أرفع الأوسمة الفرنسية منها وسام قائد الفنون والآداب من الرئيس الفرنسي سابقًا، فرانسوا ميتران عام 1988، ووسام فارس جوقة الشرف من الرئيس، جاك شيراك عام 1998.

ولم يصدر أي تعقيب من مكتب فيروز في لبنان أو من ابنتها المخرجة ريما الرحباني، وتفاعل عدد من الفنانين والإعلاميين مع الإعلان عن لقاء الرئيس الفرنسي بفيروز.

واعتبر الفنان اللبناني، ملحم زين في اتصال مع "رويترز" أن الرئيس الفرنسي "سوف يحصل على وسام الشرف من رتبة فيروز من خلال هذا اللقاء لكون الاجتماع بها سوف يدوّنه في سجله ويتذكره الرأي العام أكثر من أي لقاء سياسي آخر".

وأضاف زين لـ"رويترز": "لا أعتقد أن هذه الفرصة التاريخية تتكرر لأحد، حتى لزعماء كبار، كلنا نعرف أن حكاية فيروز والأبواب المغلقة حكاية طويلة، وهذا سرها الذي أحببناه كما حبنا لفنها.. طبعا سنحسد ماكرون على هذه الفرصة، ونعتبر أنه اختار الطريق الصح، هو آراد أن يقول لنا هذا لبنان الذي نريد.. على صورة فيروز الناصعة التي صنعت المجد".

ومن المقرر أن تستمر زيارة ماكرون إلى بيروت حتى يوم الثلاثاء حيث سيزور الأحياء المنكوبة والمتضررة من جراء الانفجار.