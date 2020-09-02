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محكمة عسكرية لبنانيّة تتهم ناشطة بـ"جرائم التواصل مع عملاء العدو" الإسرائيلي

تاريخ النشر: 02/09/2020 - 22:56

محكمة عسكرية لبنانيّة تتهم ناشطة بـ"جرائم التواصل مع عملاء العدو" الإسرائيلي
الناشطة اللبنانية، كندا الخطيب
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اتهمت المحكمة العسكرية في لبنان، الأربعاء، الناشطة اللبنانية، كيندا الخطيب، بـ"جرائم التواصل مع عملاء"، ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا، أصدرت القرار الاتهامي بحق الخطيب".

ووجه القرار "اتهاما للخطيب بجرائم التواصل مع عملاء العدو، ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل"، بحسب المصدر نفسه.

والخطيب، ناشطة لبنانية معروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حزيران/ يوينو الماضي، أوقفت السلطات اللبنانية، الخطيب بـ"تهمة زيارة الأراضي (الفلسطينية) المحتلة خلسة عبر الأردن في 2019، وإعطاء معلومات أمنية للعدو الإسرائيلي"، وفق الوكالة الرسمية.

وفي الشهر ذاته، اعتقل الأمن العام الخطيب من منزلها في عكار، شمالي لبنان، كما اعتقل شقيقها بندر، قبل أن يفرج عنه لعدم العثور على ما يبقيه محتجزا، وفق إعلام محلي.

ويجرّم القانون اللبناني التعامل مع إسرائيل، وقد تصل العقوبة حد السجن المؤبد.

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#لبنان
#المحكمة العسكرية في لبنان
#جرائم التواصل مع عملاء
#كيندا الخطيب

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