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الجيش اللبناني يقبض على أفراد من "داعش"

تاريخ النشر: 05/09/2020 - 15:16

الجيش اللبناني يقبض على أفراد من "داعش"
جنود لبنانيون (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

ألقى الجيش اللبناني، اليوم السبت، القبض على أفراد خلية مرتبطة بتنظيم "داعش" وفقا لما جاء في بيان صدر عن مديرية المخابرات بالجيش.

وذكر البيان أن "مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم ‘داعش‘ الإرهابي كانت في صدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني".

وأضاف أن "التحقيقات توصلت إلى أن أمير الخلية هو الإرهابي المتواري عن الأنظار خالد التلاوي، الذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة بلدة كفتون".

وهجوم بلدة كفتون وقع في 21 آب/ أغسطس الماضي، عندما أقدمت سيارة مجهولة على إطلاق النار أثناء مرورها في البلدة، مما أدّى إلى مقتل 3 أشخاص.

وأوضح بيان الجيش أنه تم "توقيف عناصر الخلية الإرهابية (لم يحدد عددهم) في سلسلة عمليات أمنية بمنطقتي الشمال والبقاع في تواريخ مختلفة (لم يذكرها)".

وذكر أن "هؤلاء تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تمّ ضبطها، ونفذوا عدة سرقات بهدف تمويل نشاطات الخلية".

ونهاية الشهر المنصرم، أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية إلقاء القبض على عنصر من تنظيم "داعش"، كان يخطط لاستهداف أفراد من الجيش والأمن، بالعاصمة بيروت.

وخلال السنوات الأخيرة، شهد لبنان عدة هجمات وتفجيرات بسيارات ملغمة تبنى تنظيم "داعش" عددا منها. وفي صيف 2017، خاض الجيش اللبناني معركة باسم "فجر الجرود" ضد "داعش"، وحرر المناطق الشرقية المحاذية للحدود مع سورية.

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#"داعش"
#الجيش اللبناني
#إيقاف أفراد من "داعش" الإراهبي
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