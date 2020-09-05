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السودان يعلن حالة طوارئ لمدة 3 أشهر ويعتبر البلاد "منطقة كوارث طبيعيّة"

تاريخ النشر: 05/09/2020 - 09:30

السودان يعلن حالة طوارئ لمدة 3 أشهر ويعتبر البلاد "منطقة كوارث طبيعيّة"
السودان (أ. ب.)
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

اعلن مجلس الأمن والدفاع حالة الطوارئ السوداني، مساء أمسِ الجمعة، حالة طوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر، وفق وكالة الأنباء السودانيّة ("سونا").

كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف 2020، برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل الوزارات والولايات والجهات ذات الاختصاص لتنسيق وتوظيف الموارد وتكامل الأدوار المحلية والإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس مساء أمسِ الجمعة، بالقصر الجمهوري واستعراضه لتقارير الخريف والفيضانات لهذا العام.

وقالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع إن المجلس أعلن حالة الطوارئ لثلاث اشهر واعتبار البلاد منطقة كوارث طبيعية، وذلك بعد استماعه للتقارير المتعلقة بفيضانات هذا العام ووقوفه على حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية.

يذكر أن الكوارث الطبيعيّة والأمطار التي طالت السودان مؤخرًا، أسفرت عن تأثر 16 ولاية من ولايات السودان، ووفاة 99 مواطنا وإصابة 46 آخرين، وتضرر اكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل، حيث تجاوزت معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام الأرقام القياسية التي رُصدت خلال العامين (1946-1988) مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

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