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استهداف مطار بغداد بهجوم صاروخي

تاريخ النشر: 06/09/2020 - 22:09

استهداف مطار بغداد بهجوم صاروخي
توضيحية من العاصمة العراقية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مساء اليوم الأحد، سقوط 3 صواريخ من طراز "كاتيوشا" على مطار بغداد الدولي، في ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوع.

وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة للوزارة، في بيان، إن "3 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت على مطار بغداد، أحداهما استهدف مرآب لمركبات المطار، ماتسبب بإلحاق أضرار بـ4 مركبات".

وأشار البيان، أن الصواريخ انطلقت من منطقة "الزيتون" في قضاء أبو غريب، غربي العاصمة العراقية.

ولم تتهم وزارة الدفاع أي جهة بالوقوف وراء القصف، كما لم يعلن أي طرف مسؤوليته عنه.

والهجوم هو الثاني من نوعه الذي يستهدف مطار بغداد الدولي، خلال أسبوع، حيث تعرض المطار إلى قصف صاروخي الأحد الماضي، من دون وقوع إصابات.

وإضافة إلى مطار بغداد، تتعرض "المنطقة الخضراء"، التي تضم سفارة واشنطن في بغداد، وقواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، لهجمات مشابهة متفرقة، منذ مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، بغارة أميركية، مطلع العام الجاري.‎

ويقول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن الهجمات الصاروخية تستهدف إحراج الدولة.

وكانت ميليشيات موالية لإيران، بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأميركية بالبلاد، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار برلماني يقضي بإنهاء الوجود العسكري فيها.

وتتهم الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية.

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#مطار بغداد
#المنطقة الخضراء
#العراق

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