نصر الله وهنية يناقشان تطبيع دول عربية مع إسرائيل

ناقش الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، خلال استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذي يزور لبنان التطبيع بين دول عربية وإسرائيل، وفق ما أفادت قناة "المنار" اليوم، الأحد.

ويزور هنية لبنان منذ يوم الأربعاء الماضي، لأول مرة منذ قرابة ثلاثين عاماً، وتأتي بعد اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

ونشرت قناة "المنار" على موقعها الإلكتروني صوراً يظهر فيها نصرالله وهنية جالسين مع بعضهما ويضعان كمامتين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكتبت القناة أنه "جرى استعراض مفصل لمجمل التطورات السياسية والعسكرية في فلسطين ولبنان والمنطقة وما تواجهه القضية الفلسطينية من أخطار، خصوصا مشاريع التطبيع الرسمي العربي" مع إسرائيل.

وأشارت إلى أنه جرى التأكيد خلال اللقاء على "متانة" العلاقة بين حزب الله وحركة حماس وكذلك على "ثبات محور المقاومة"، في إشارة إلى الحزب وحلفائه خصوصاً إيران في مواجهة إسرائيل.

ولم يُذكر مكان ولا تاريخ اللقاء. ويعيش نصرالله في مكان سري منذ عقد ونادراً ما يظهر بشكل علني. وقال عام 2014 إنه غالباً ما يغيّر مكان إقامته.

وفي الأسابيع الأخيرة، تواجه حزب الله وإسرائيل بشكل متكرر على الحدود اللبنانية. وتستهدف غارات إسرائيلية دامية بشكل منتظم مقاتلين من حزب الله منخرطين في النزاع السوري.

وشارك هنية في بيروت، يوم الخميس الماضي، في اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية لبحث خطط الضم والتطبيع بين دول عربية وإسرائيل.