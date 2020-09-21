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اتفاقية تعاون سينمائيّ إماراتي إسرائيلي؛ مهرجان بالتناوب بين أبوظبي وتل أبيب

تاريخ النشر: 21/09/2020 - 18:36

اتفاقية تعاون سينمائيّ إماراتي إسرائيلي؛ مهرجان بالتناوب بين أبوظبي وتل أبيب
علما الإمارات والبحرين في نتانيا (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أبرمت الإمارات وإسرائيل، اليوم الإثنين، اتفاقية لتعزيز التعاون الفني والثقافي في مجالي السينما والتلفزيون، في أحدث مظاهر التطبيع بين البلدين، كما نصت الاتفاقية على التخطيط لإقامة مهرجان سينمائي إقليمي سنوي، يُقام بالتناوب بين أبوظبي وتل أبيب.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية المملوكة للدولة، فقد أعلنت لجنة أبوظبي للأفلام وصندوق السينما الإسرائيلي، ومدرسة "سام شبيغل" للإنتاج السينمائي في القدس، عن توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الثقافي المشترك في مجالات السينما والتلفزيون.

وبموجب الاتفاقية "ستعمل اللجنتان في مجال الأفلام على بناء تعاون ثقافي في مجالات صناعة المحتوى، بهدف تعزيز ثقافة التسامح والتعلم وبناء تفاهم ثقافي مشترك يُرسي دعائم التعاون بين الشعبين الإماراتي والإسرائيلي".

ونقلت الصحيفة الإماراتية عن رئيس لجنة أبوظبي للأفلام، هانز فريكين، قوله: "سعداء بهذا التعاون التاريخي مع كل من صندوق السينما الإسرائيلي ومدرسة سام شبيغل للإنتاج السينمائي".

وتابع فريكين: "واثقون من أن الشراكة الجديدة بين الإمارات وإسرائيل ستتيح آفاقا واسعة لصناع المحتوى السينمائي والتلفزيوني في الإمارات، من خلال إتاحة المجال أمامهم لتوسيع آفاقهم وتطوير مهاراتهم والاستفادة من خبرات جديدة"، بحسب الصحيفة.

والأسبوع الماضي، وقّعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذين الاتفاقين، وسط اتهامات بأنهما "طعنة" في ظهر القضية الفلسطينية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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#اتفاقية تعاون سينمائيّ

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