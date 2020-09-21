  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

مصر: تحركات ميدانية في محافظات مختلفة تطالب برحيل السيسي

تاريخ النشر: 21/09/2020 - 02:40

مصر: تحركات ميدانية في محافظات مختلفة تطالب برحيل السيسي
تصوير شاشة من أحد أشرطة الفيديو
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

تتدفق حشود مصريّة في شوارع مدن عديدة في محافظات مختلفة منذ ساعات مساء الأحد ومستمرة حتى ما بعد انتصاف الليل إلى اللحظة، وينشر المتظاهرون الميدانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تُظهر وتبيّن التجمعات التي تهتف مطالبةً برحيل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وخرج مصريون يهتفون شعارات مثل "ارحل يا سيسي، مش عايزينك، يسقط يسقط حكم العسكر"، في شوارع القاهرة في منطقة صقر قريش، والبساتين، والمعادي.

ويحتشد المتظاهرون أيضًا في محافظة الإسكندرية، والقيلوبية، والبحيرة، والمنيا وسوهاج وأسيوط وأسوان والجيزة.

ويتذمر المحتجون من تعطيل شبكة الإنترنت في البلاد بشكل جزئي والتي تحاول فيها السلطات، عرقلة البث المباشر من ميادين الاحتجاج إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويستهدف التعطيل على وجه الخصوص تقنيّة رفع مقاطع الفيديو على الشبكة، بهدف كبح جماح المظاهرات وإحباط المصريين.

وتشهد منصات التواصل تفاعلا كبيرا في الساعات الأخيرة، بحيث خلال ساعتين فقط ارتفعت التغريدات على وسم #يسقط_يسقط_حكم_العسكر من 40 ألف إلى 170 ألف.

وفي الأسبوعين الأخيرين أطلق ناشطون مصريون عدة حملات بعناوين مختلفة، كانت منها؛ #تحت_بيوتنا_نازلين، #الحل_في_إيد_الشعب، #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر.

ويتداول ناشطون على منصات التواصل مقاطع فيديو تظهر فيها اشتباكات مع قوات الأمن المصريّة، وأخرى تُظهر تجمعات للمصريين يهتفون ضد نظام الرئيس المصري.

وتكثفت دعوات النزول إلى الشوارع بعد أن توترت الأجواء في البلاد بسبب حملة هدم البيوت التي تقوم بها السلطات وطالت حملة الهدم أيضًا المساجد ثم عقب ذلك مقتل الشاب إسلام الأسترالي مؤخرًا على يد ضابط شرطة، واستياء الأحوال المعيشية للمصريين.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#مصر
#إسكندرية
#مظاهرات
#ارحل يا سيسي
#احتجاجات

حوارات

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: 64 وفاة في العراق و35 بالمغرب و8 بليبيا و3 بالكويت
كورونا: 64 وفاة في العراق و35 بالمغرب و8 بليبيا و3 بالكويت

2020-09-20

13 ألف دولار غرامةُ عدم الالتزام بالعزل الذاتي في بريطانيا
13 ألف دولار غرامةُ عدم الالتزام بالعزل الذاتي في بريطانيا

2020-09-20

قطر: يجب إنهاء الاحتلال ومنح كافة اللاجئين حقّ العودة.. الجزائر: لن نشارك بالتطبيع
قطر: يجب إنهاء الاحتلال ومنح كافة اللاجئين حقّ العودة.. الجزائر: لن نشارك بالتطبيع

2020-09-20

الأكثر قراءة

بعد تغريمها لخرقها الحجر الصحي: الطبيبة من طمرة تسرد التفاصيل

بعد تغريمها لخرقها الحجر الصحي: الطبيبة من طمرة تسرد التفاصيل

2020-09-20
الصحة الإسرائيلية: 3406 إصابات بكورونا وآلاف الغرامات لمخالفة الإغلاق

الصحة الإسرائيلية: 3406 إصابات بكورونا وآلاف الغرامات لمخالفة الإغلاق

2020-09-20
أيمن ابن الشهيدين يبحث عن جذور عائلته الفلسطينية

أيمن ابن الشهيدين يبحث عن جذور عائلته الفلسطينية

2020-09-20
مصر: مظاهرة تطالب برحيل السيسي ومطالبة حقوقية بإطلاق سراح نشطاء

مصر: مظاهرة تطالب برحيل السيسي ومطالبة حقوقية بإطلاق سراح نشطاء

2020-09-20
أكثر من 100 مليون شيكل غرامات كورونا للمواطنين

أكثر من 100 مليون شيكل غرامات كورونا للمواطنين

2020-09-20