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السودان: ارتفاع عدد ضحايا السيول إلى 128

تاريخ النشر: 25/09/2020 - 22:17

السودان: ارتفاع عدد ضحايا السيول إلى 128
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: عدي محاميد

أعلن السودان اليوم، الجمعة، ارتفاع قتلى السيول والفيضانات إلى 128 منذ بداية موسم الأمطار الخريفية في حزيران/ يونيو الماضي.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية السودانية، اطلعت عليه الأناضول، إن "جملة أضرار السيول والفيضانات بلغت 128 وفاة و54 إصابة". وأوضح البيان أن "34 من الضحايا لقوا مصرعهم جراء انهيار منازل، و86 نتيجة الغرق، و8 بالصعق الكهربائي" .

وأضاف أن الفيضانات "تسببت أيضا بتضرر 98 ألفا و550 منزل؛ بينها 40 ألفا و444 منزلا تعرضت لانهيار كلي، و58 ألفا و106 تعرضت لانهيار جزئي، كما تضرر 97 ألفا و791 فدانا زراعيا". وأشار إلى أن الفيضانات تسببت كذلك "بتضرر 353 من المرفق الصحية والتعليمية والخدمية والمساجد، و401 متجر ومخزن، فيما نفق نحو 5 آلاف و980 رأسا من الماشية".

وكانت آخر حصيلة رسمية لضحايا السيول والفيضانات في السودان، الأربعاء، تشير إلى 124 قتيلا. وفي 5 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلن مجلس الدفاع والأمن حالة الطوارئ في أنحاء البلاد مدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها "منطقة كوارث طبيعية".

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو حتى تشرين الأول/ أكتوبر، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة، وتواجه البلاد خلالها فيضانات شديدة سنويا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#السودان
#السيول
#ضحايا

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