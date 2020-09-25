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قطر تعتذر عن رئاسة الجامعة العربية تضامنًا مع الموقف الفلسطيني

تاريخ النشر: 25/09/2020 - 22:37

قطر تعتذر عن رئاسة الجامعة العربية تضامنًا مع الموقف الفلسطيني
تظاهرة فلسطينيّة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

اعتذرت قطر، الجمعة، عن تسلّم رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، بدلا من فلسطين التي تنازلت عنها بسبب رفض وزراء الخارجيّة العرب الموقف الفلسطيني الرّافض لاتفاقيتي التطبيع الإماراتية والبحرينيّة مع إسرائيل.

وقالت البعثة القطرية لدى الجامعة العربية "نعتذر عن استكمال الدورة المذكورة، التي تخلت عنها دولة فلسطين، مع التمسك بحق دولة قطر في الرئاسة المقبلة للدورة الـ155 مارس (آذار) 2021"، وفق إعلام محلي بينه صحيفة "الشّرق".

واختيرت قطر خلفًا لفلسطين وفق الترتيب الهجائي لأسماء الدول، واستنادا إلى نص المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة.

وتنص المادة السادسة، على أنه "إذا تعذّر على رئيس المجلس على المستوى الوزاري مباشرة أعمال الرئاسة، أسندت الرئاسة الوقتية لمندوب الدولة التي لها رئاسة الدورة التالية".

والثلاثاء، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن "تخلي فلسطين عن حقها في ترؤس مجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية، جاء بعد اتخاذ الأمانة العامة للجامعة موقفا داعما للإمارات والبحرين، اللتين عقدتا اتفاقا مع إسرائيل"، وأضاف المالكي، في مؤتمر صحافي، أن بعض "الدول العربية المتنفذة رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية، وبالتالي لن تأخذ الجامعة قرارا في الوقت المنظور، لصالح إدانة الخروج عن قراراتها".

وفي 9 أيلول/سبتمبر الجاري، أسقط وزراء الخارجية العرب، مشروع قرار قدمته فلسطين، يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، بحسب السفير الفلسطيني المناوب لدى الجامعة، مهند العكلوك.

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الجامعة العربية
#التطبيع
#قطر
#فلسطين

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