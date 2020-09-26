  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

الموت يغيّب الصحافي السوري رياض الريس

تاريخ النشر: 26/09/2020 - 23:48

الموت يغيّب الصحافي السوري رياض الريس
رياض الريس
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

توفي الكاتب الصحافي السوري، رياض نجيب الريس (83 عامًا)، السبت، إثر وعكة صحيّة رافقته آخر مسيرته.

وترك الريس خلفه مئات الكتب التي نشرها في دار النشر التي أسسها وحملت اسمه "دار الريس" وصدر عنها بعض أهم الكتب العربية، وكان آخر كتاب حمل توقيعه صدر هذا الشهر بعنوان "صحافة النسيان".

يُذكر أن الصحافي الراحل هو النجل الأكبر للصحافي نجيب الريس الذي اشتهر بقصيدة "يا ظلام السجن خيم"، وعمل مع كامل مروة مؤسس صحيفة الحياة، ثم مع غسان تويني في صحيفة النهار.

انتقل الريس إلى لندن، وأصدر عام 1977 صحيفة "المنار"، ثم أسس "شركة رياض الريس للكتب والنشر" عام 1987، ومن هناك أيضا كانت تصدر نحو 50 عنوانًا في السنة، حيث ساهمت منذ بدايتها بإغناء الحياة الثقافية لما أثارته الكتب التي أصدرتها من جدل.

ويرى كثيرون أن أهم مشروع للريس كان مجلة "الناقد"، بين عامي 1989 و1995، التي وضعت هدفها "العناية بإبداع الكاتب وحريته" كما تقول الدار عن نفسها، وبالفعل فقد خاضت المجلة في مواضيع لم يكن من المعتاد طرحها في الإعلام.

ثم أسست الدار جائزة "يوسف الخال للشعر" وجائزة "الناقد للرواية"، وبين عامي 2000 و2004 أصدرت مجلة "النقاد" التي عنيت بكواليس الثقافة والمثقفين العرب.

أعمال الكاتب الريس

1- زمن السكوت

2- الخليج العربي ورياح التغيير

3- رياح الجنوب

4- رياح السموم

5- صحافي ومدينتان

6- قبل أن تبهت الألوان

7- مصاحف وسيوف

وإضافة إلى ذلك، أجرى الريس حوارا صحافيا وأصدره في كتاب "صحافي المسافات الطويلة" وهو حوار مع الصحافية سعاد جروس، ويعد آخر الكتب في الأسواق، قبل إصدار "صحافة النيسان" منذ أيام.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#رياض الريس
#صحافي سوري
#وفاة الصحافي رياض الريس

حوارات

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السلطات الإماراتية تمنع الأديبة المعارضة ظبية خميس من السفر
السلطات الإماراتية تمنع الأديبة المعارضة ظبية خميس من السفر

2020-09-27

مصر: الاحتجاجات ضد نظام السيسي تتواصل لليوم السابع على التوالي
مصر: الاحتجاجات ضد نظام السيسي تتواصل لليوم السابع على التوالي

2020-09-27

نائبة أميركية تقدمية تلغي مشاركتها في حفل تأبيني لرابين
نائبة أميركية تقدمية تلغي مشاركتها في حفل تأبيني لرابين

2020-09-26

الأكثر قراءة

مع دخول الإغلاق حيّز التنفيذ؛ ما المسموح به وما الممنوع؟

مع دخول الإغلاق حيّز التنفيذ؛ ما المسموح به وما الممنوع؟

2020-09-25
يافا: مقتل شاب عربي هو الخامس في عائلته خلال سنوات

يافا: مقتل شاب عربي هو الخامس في عائلته خلال سنوات

2020-09-25
الحكومة الإسرائيليّة تشدّد الإغلاق... بلا هدفٍ عيني

الحكومة الإسرائيليّة تشدّد الإغلاق... بلا هدفٍ عيني

2020-09-25
الصحّة الإسرائيلية: أكثر من 8100 مصاب جديد بكورونا الخميس

الصحّة الإسرائيلية: أكثر من 8100 مصاب جديد بكورونا الخميس

2020-09-25
ناشطون: مقتل 3 متظاهرين برصاص الأمن في الجيزة

ناشطون: مقتل 3 متظاهرين برصاص الأمن في الجيزة

2020-09-25