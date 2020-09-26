الموت يغيّب الصحافي السوري رياض الريس

توفي الكاتب الصحافي السوري، رياض نجيب الريس (83 عامًا)، السبت، إثر وعكة صحيّة رافقته آخر مسيرته.

وترك الريس خلفه مئات الكتب التي نشرها في دار النشر التي أسسها وحملت اسمه "دار الريس" وصدر عنها بعض أهم الكتب العربية، وكان آخر كتاب حمل توقيعه صدر هذا الشهر بعنوان "صحافة النسيان".

يُذكر أن الصحافي الراحل هو النجل الأكبر للصحافي نجيب الريس الذي اشتهر بقصيدة "يا ظلام السجن خيم"، وعمل مع كامل مروة مؤسس صحيفة الحياة، ثم مع غسان تويني في صحيفة النهار.

انتقل الريس إلى لندن، وأصدر عام 1977 صحيفة "المنار"، ثم أسس "شركة رياض الريس للكتب والنشر" عام 1987، ومن هناك أيضا كانت تصدر نحو 50 عنوانًا في السنة، حيث ساهمت منذ بدايتها بإغناء الحياة الثقافية لما أثارته الكتب التي أصدرتها من جدل.

ويرى كثيرون أن أهم مشروع للريس كان مجلة "الناقد"، بين عامي 1989 و1995، التي وضعت هدفها "العناية بإبداع الكاتب وحريته" كما تقول الدار عن نفسها، وبالفعل فقد خاضت المجلة في مواضيع لم يكن من المعتاد طرحها في الإعلام.

ثم أسست الدار جائزة "يوسف الخال للشعر" وجائزة "الناقد للرواية"، وبين عامي 2000 و2004 أصدرت مجلة "النقاد" التي عنيت بكواليس الثقافة والمثقفين العرب.

أعمال الكاتب الريس

1- زمن السكوت

2- الخليج العربي ورياح التغيير

3- رياح الجنوب

4- رياح السموم

5- صحافي ومدينتان

6- قبل أن تبهت الألوان

7- مصاحف وسيوف

وإضافة إلى ذلك، أجرى الريس حوارا صحافيا وأصدره في كتاب "صحافي المسافات الطويلة" وهو حوار مع الصحافية سعاد جروس، ويعد آخر الكتب في الأسواق، قبل إصدار "صحافة النيسان" منذ أيام.