  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

رئيس بلدية نيويورك ينسحب من قمة في السعودية

تاريخ النشر: 26/09/2020 - 09:13

رئيس بلدية نيويورك ينسحب من قمة في السعودية
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

انسحب رئيس بلديّة نيويورك، بيل دي بلازيو، الخميس، من قمّة "أوربان 20" في السّعودية لتزامنها مع ذكرى اغتيال الصحافي البارز، جمال خاشقجي، بحسب ما ذكرت "فرانس برس"، اليوم، السّبت.

وعزا دي بلازيو قراره إلى مخاوف متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. ومن المقرّر أن تنطلق القمّة يوم الأربعاء المقبل، وتجمع رؤساء بلديات المدن الكبرى في "مجموعة العشرين".

وتنتهي القمة الافتراضية الجمعة المقبل، الذي تحل فيه الذكرى الثانية لاغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقال دي بلازيو في بيان "لقد أظهر وباء كوفيد-19 أهمية أن تعمل مدن العالم معا في حين تدافع عما هو حق"، وأضاف "لا يمكننا قيادة العالم بدون رفع صوتنا في انتقاد الظلم. أنا أحض زملائي في مدن عالمية أخرى على الانضمام إليّ في الانسحاب من قمة ’يو 20’ هذا العام".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة السعودية أو منظمي الحدث.

وقمة "يو 20" التي تستمر لثلاثة أيام تُنظم كجزء من قمة العشرين التي ستعقد في السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن المقرّر أن يستضيف مؤتمر "يو 20" رؤساء بلديات مدن عالمية كبرى مثل لندن وباريس وبرلين وروما ومدريد.

ويأتي إعلان دي بلازيو بعد مناشدة مجموعة من المنظمات الدولية في رسالة مشتركة، الأسبوع الماضي، رؤساء بلديات تسع مدن عالمية، بما فيها نيويورك، مقاطعة المؤتمر.

وقالت الرسالة التي وقعتها أكثر من عشر منظمات بينها "منا لحقوق الإنسان" ومقرها جنيف و"القسط" ومقرها لندن إن "حكومة السعودية غير مؤهلة ولا مناسبة لاستضافة قمة مجموعة العشرين ومؤتمر أوربان 20".

ودعت الرسالة رؤساء البلديات إلى مقاطعة الحدث في حال لم تفرج السعودية عن نشطاء مسجونين بينهم نساء وتحاسب المسؤولين عن جريمة خاشقجي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#نيويورك
#جمال خاشقجي
#أوربان 20
#مجموعة العشرين

حوارات

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ترامب يعتزم ترشيح القاضية إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا
ترامب يعتزم ترشيح القاضية إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا

2020-09-26

ترامب يكشف عن "الخطة البلاتينيّة" الموجهة للأميركيين ذوي البشرة السمراء
ترامب يكشف عن "الخطة البلاتينيّة" الموجهة للأميركيين ذوي البشرة السمراء

2020-09-26

وفيات كورونا تلامس المليون... وتقييدات جديدة في أوروبا
وفيات كورونا تلامس المليون... وتقييدات جديدة في أوروبا

2020-09-26

الأكثر قراءة

الحكومة الإسرائيليّة تشدّد الإغلاق... بلا هدفٍ عيني

الحكومة الإسرائيليّة تشدّد الإغلاق... بلا هدفٍ عيني

2020-09-25
حرب 73’: جاسوس لإسرائيل بالجيش المصري نقل

حرب 73’: جاسوس لإسرائيل بالجيش المصري نقل "معلومات ذهبية"

2020-09-25
الصحّة الإسرائيلية: أكثر من 8100 مصاب جديد بكورونا الخميس

الصحّة الإسرائيلية: أكثر من 8100 مصاب جديد بكورونا الخميس

2020-09-25
ناشطون: مقتل 3 متظاهرين برصاص الأمن في الجيزة

ناشطون: مقتل 3 متظاهرين برصاص الأمن في الجيزة

2020-09-25
نتنياهو يهدد بإقرار أنظمة طوارئ لمنع المظاهرات ضده

نتنياهو يهدد بإقرار أنظمة طوارئ لمنع المظاهرات ضده

2020-09-25