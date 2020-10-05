تعاون إماراتي- إسرائيلي جديد لتنظيم معارض ومؤتمرات دولية 

وقّع مركز دبي التجاري العالمي، اتفاقية مع هيئة الصادرات الإسرائيلية، للتعاون والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية الكبرى، وتنظيم وتبادل الوفود التجارية بين أبو ظبي وتل أبيب، ما سيُتيح لهيئة الصادرات الإسرائيلية تولّي مسؤولية المشاركة الإسرائيلية في المعارض الدولية لأول مرة في دول الخليج.

وأصدر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بيانًا اليوم الإثنين، ذكر فيه أن الاتفاق يعد نتاجا للتعاون بين الإمارات وهيئة الصادرات الإسرائيلية ووزارتي الاقتصاد والخارجية بإسرائيل، للترويج للصناعة الإسرائيلية بعد توقيع اتفاقية التطبيع.

من جهته، قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري تعليقا على الاتفاق: "أسهم التوقيع على المعاهدة بين الإمارات وإسرائيل في فتح آفاق جديدة وواسعة لبناء أطر مثمرة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين".

وأوضح المري أن مركز دبي العالمي وهيئة الصادرات الإسرائيلية "سيكون لهما تأثير في دفع مسيرة التنمية قدما، ليس على المستوى الثنائي بين الدولتين فحسب، بل على مستوى المنطقة بأسرها"، على حدّ قوله.

بدوره، قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي، عمير بيرتس، في تغريدة عبر "تويتر" إنه "تم توقيع اتفاقية بين معهد التصدير (الإسرائيلي) ومركز التجارة العالمي في دبي".

وأوضح أن الاتفاق "سيسمح ببناء أجنحة إسرائيلية في معارض المركز الضخمة في دبي، بإمكانيات تجارية تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار في السنة".

وذكر بيرتس أن التوقيع يُعدّ الخطوة الأولى ضمن "اتفاقية تجارية شاملة سيتم توقيعها قريبًا بين وزارة الاقتصاد الإسرائيلية والحكومة الإماراتية".

وفي 13آب/ أغسطس الماضي، أعلنت الإمارات وإسرائيل اتفاقا للتطبيع الكامل بينهما، أتبعته البحرين بخطوة مماثلة في 11 أيلول/ سبتمبر الماضي.