إردوغان يجري مباحثات في قطر والكويت

وصل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عصر اليوم، الأربعاء، إلى الدوحة قادمًا من الكويت.

وأجرى إردوغان مباحثات مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، في قصر البحر، استمرّت ساعة و10 دقائق بحسب وكالة "الأناضول".

وفي الكويت، التقى إردوغان الأمير الجديد، نواف الأحمد الجابر الصّباح، للتعزية بالأمير الراحل، صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويرافق إردوغان في زيارته إلى الكويت، وزراء الخزانة والمالية، براءت ألبيراق، والشباب والرياضة، محمد قصاب أوغلو، والدفاع، خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات، هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة، إبراهيم قالن.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تطوّرت العلاقات التركية - القطرية مستويات عدّة، سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

ويلتقي أمير قطر والرئيس التركي بشكل دوري سواءً في تركيا أو في قطر.

وشهد عام 2014 تأسيس اللجنة الإستراتيجية العليا بين تركيا وقطر، كما تملك تركيا قاعدة عسكريّة في قطر فتحتها في العام 2017، بعد أسابيع من إعلان الحصار عليها.